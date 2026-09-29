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Debate con jóvenes

Un joven liberal y otro progresista debaten sobre las preocupaciones que más les afectan actualmente en España: "Vivienda, inmigración, seguridad..."

Jon Echevarría y Gonzalo de Grado, dos jóvenes con ideologías muy diferentes, se sientan frente a frente en Espejo Público para hablar de los problemas que afectan a su generación. Vivienda, precariedad, inmigración o inseguridad, entran en el debate.

JOVENES MESA

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Juan Rodríguez
Juan Rodríguez
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La mesa de los jóvenes reúne a Jon Echevarría (liberal) y Gonzalo de Grado (progresista), dos voces situadas en posiciones políticas muy distintas, para analizar las preocupaciones de una generación que encuentra cada vez más dificultades para construir su futuro.

Debate sobre vivienda

Echevarría dice que ahora los desahucios "se han multiplicado por 3 desde que Sánchez está en la Moncloa", asegura que "a la izquierda nunca le han importado los desahucios hasta hoy", mientras que de Grado responde: "Los que están en sol no son los que siguen la política liberal del PSOE, porque asegura que en materia de vivienda el PSOE está más cerca del PP que lo que está reclamando la gente en Sol, ellos quieren que se saque la vivienda del mercado económico y que se adquiera como un derecho".

Debate sobre Ceuta

El miembro de Nuevas Generaciones del PP, asegura que la llegada de cientos de miles de personas supone "un reto" y defiende que se necesita "orden frente a la inmigración masiva". Añade que quien llegue a España debe hacerlo de manera regular, respetar las leyes y asumir las consecuencias si las incumple.

Frente a ese planteamiento, el otro joven, Gonzalo, asegura que la izquierda tiene el reto de ser capaz de ofrecer "seguridad y tranquilidad a los barrios", pero considera un error responsabilizar a los inmigrantes pobres de la precariedad.

Jon y Gonzalo también han analizado las polémicas palabras de Gabriel Rufián sobre inmigración. Durante la conversación se ha planteado si el dirigente de ERC ha modificado su discurso ante un cambio en la percepción social sobre la inmigración y la inseguridad. Jon asegura que Rufián ha pasado de un discurso "más buenista" a otro "más xenófobo".

De Grado asegura que le da pena escuchar esas palabras y que "la izquierda debería poner el foco en las condiciones socio materiales que son los causantes endémicos de la violencia".

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