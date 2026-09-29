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Rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros con la situación de la vivienda sobre la mesa, streaming en directo

Sigue aquí en directo la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

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Ángela Clemente
Ángela Clemente
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Este martes, se celebra un nuevo Consejo de Ministros marcado por las negociaciones de última hora para sacar adelante un decreto de vivienda. El Gobierno ha trabajado este martes a contrarreloj con el fin de llegar a un acuerdo sobre un un paquete de medidas que priorice la protección frente a los desahucios, así como cambios en los contratos de alquiler y nuevas acciones sobre los pisos turísticos.

También está previsto que hoy se apruebe un nuevo paquete de medidas para afrontar la escalada de los precios energéticos, que continúan disparados siete meses después del inicio del conflicto en Irán. "Vamos a seguir apoyando a los sectores más afectados", como la agricultura, transporte, la pesca o la industria, "pero también a los hogares", dijo Carlos Cuerpo.

La reunión del Consejo ha comenzado pasadas las 10:30 horas de la mañana, con una hora de retraso, por las negociaciones de última hora, pero finalmente han logrado un acuerdo y todos los ministros entraron a la reunión.

Sigue aquí en directo la rueda de prensa.

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