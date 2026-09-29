Los servicios de limpieza de Ceuta denuncian una situación insostenible: "Hay compañeros que se van a poner malos moral y físicamente"

La crisis que atraviesa Ceuta está afectando también a los servicios de limpieza de la ciudad. Los trabajadores municipales denuncian amenazas mientras realizan sus labores en los asentamientos y alertan de una situación que, aseguran, empieza a ser insostenible.

Hoy en ‘Espejo Público’ hemos hablado con Francisco Bruno, trabajador del servicio municipal de limpieza de Ceuta, que asegura que están llegando al límite. "Esto verdaderamente está llegando a un caos, hay compañeros que incluso, te lo digo en serio, se van a poner malos moralmente y físicamente", ha explicado.

Agresiones durante los trabajos de limpieza

Francisco ha relatado que los trabajadores han sufrido episodios de tensión durante sus intervenciones en algunas zonas. Según explica, ayer recibieron una llamada de un encargado que se encontraba en la zona del Trampolín que habría sufrido el lanzamiento de piedras. "Le habían tirado hasta piedras. Les dijimos que se fueran inmediatamente de ese lado", ha señalado.

Reclaman equipos especiales para limpiar el Trampolín

Uno de los puntos más complicados es la playa del Trampolín, donde los trabajadores denuncian una acumulación constante de residuos y reclaman medios específicos para poder acceder con seguridad.

"Sin los trajes adecuados ni los EPI adecuados no se va a entrar", ha afirmado Francisco. El trabajador lamenta que, pese al esfuerzo diario de los equipos de limpieza, la situación vuelva a repetirse rápidamente. "Es verdad que es una pena que esto esté de esta forma, pero lo que no puede ser es que si te asomas allí ahora mismo es basura", ha explicado.

Durante la entrevista, Bruno también ha mostrado su apoyo a una compañera del servicio de limpieza que, según ha explicado su entorno, estaría recibiendo amenazas tras pronunciarse públicamente sobre la situación de Ceuta. "Quiero que sepa que tiene nuestro apoyo totalmente y toda la plantilla y que no está sola", ha asegurado.

El trabajador ha insistido en que los empleados municipales necesitan respaldo ante una situación que, asegura, está afectando tanto a su trabajo como a su salud.

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