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¡Gran elenco!

Las caras de A la deriva que seguro que reconoces de otras grandes series de Antena 3

El reparto de A la deriva está lleno de caras muy conocidas por los espectadores de Antena 3. Velvet, Gran Hotel o Sin identidad son algunas de las series en donde hemos visto a sus actores.

Paula Echevarría en A la deriva

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Celia Gil
Celia Gil
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A la deriva cuenta con un reparto coral encabezado por Paula Echevarría, Daniel Grao y Michel Noher, pero basta con echar un vistazo a sus protagonistas para reconocer a muchos de ellos. Y es que buena parte del elenco ya ha formado parte de algunas de las ficciones más recordadas de Antena 3.

Paula Echevarría da vida ahora a Lucía, pero uno de sus personajes más inolvidables fue Ana Ribera en Velvet. Además, si nos remontamos todavía más en el tiempo, la actriz también pasó por series como Compañeros y Policías. Por su parte, Daniel Grao, que interpreta a Héctor en A la deriva, ya estuvo en Luna, el misterio de Calenda, Sin identidad o Ángela.

Los reencuentros que esconde el reparto de A la deriva

Entre las caras conocidas también encontramos a Silvia Alonso, que formó parte de Velvet y coincidió con Daniel Grao en Sin identidad. Ahora, ambos vuelven a encontrarse en A la deriva.

No es el único reencuentro. Llorenç González interpretó a Andrés en Gran Hotel y a Jonás en Velvet, por lo que vuelve a compartir ficción con Paula Echevarría. Lucía Guerrero, por su parte, ya había trabajado junto a Daniel Grao en Luna, el misterio de Calenda.

A ellos se suman otros rostros muy reconocibles. Roberto Enríquez fue Viriato en Hispania y Fabio en Vis a vis, mientras que Adelfa Calvo formó parte de El secreto de Puente Viejo y La casa de papel.

Amar es para siempre, el gran punto de encuentro

Pero si hay una serie que conecta a buena parte del reparto de A la deriva, esa es Amar es para siempre. Silvia Alonso, Adelfa Calvo, Natalia Huarte, David Castillo, Llorenç González, Mariam Hernández y Joaquín Notario pasaron en algún momento por la Plaza de los Frutos.

Distintas series, personajes e historias que ahora vuelven a confluir en A la deriva. La serie ya está disponible en atresplayer y estrena un nuevo capítulo cada domingo.

Antena 3 » Series » A la deriva

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