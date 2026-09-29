Receta de acelgas a la vasca: "Sencillas, humildes y muy ricas"

Ingredientes (4 p.)

8 acelgas

4 patatas

3 dientes de ajo

1 cayena

4 huevos de codorniz

harina y huevo batido para rebozar

aceite de oliva virgen extra

sal

perejil

Elaboración

Calienta abundante agua con sal en una cazuela. Introduce las patatas (con piel) y cuécelas durante 35-40 minutos. Deja que se enfríen, pélalas y córtalas en trozos de bocado. Resérvalas.

Pon a calentar abundante agua con sal en una cazuela amplia. Limpia las acelgas y separa las pencas de las hojas. Quita los hilos de las pencas con un cuchillo e introdúcelas en la cazuela. Tapa, cocínalas durante 12-15 minutos y pásalas a una fuente (escurridas).

Trocea las hojas de las acelgas e introdúcelas en la misma cazuela. Tapa y cocínalas durante 6-8 minutos. Escurre y resérvalas.

Calienta 2-3 cucharadas de aceite en una sartén. Pela y lamina los ajos y sofríelos en la sartén junto con la guindilla. Cuando se doren los ajos, introduce las patatas y las hojas de las acelgas. Saltea el conjunto durante 4-5 minutos.

Mientras tanto, seca bien las pencas con papel de cocina. Córtalas por la mitad (o en tres trozos) y pásalas por harina y huevo batido. Calienta 5-6 cucharadas de aceite en una sartén y fríelas a fuego medio por los dos lados, hasta que cojan color. Escúrrelas sobre papel absorbente de cocina.

Retira las pencas a un plato y en la misma sartén, casca los huevos de codorniz y fríelos.

Reparte las acelgas con las patatas en los platos y coloca encima 3-4 pencas y un huevo de codorniz por ración. Decora con perejil.

Consejo

Guarda un poco del agua de cocción de las hortalizas. Te servirá para humedecer el plato si queda muy seco.