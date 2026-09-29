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Esta noche, en En tierra lejana: el secuestro de Zerrin se convierte en una lucha por sobrevivir

El padre de Hamada cae en la emboscada que le tiende Ecmel, pero consigue escapar con Zerrin. La joven aprovecha un descuido para liberarse de sus ataduras y se enfrenta a su secuestrador, poniendo de nuevo su vida en peligro.

Esta noche, en En tierra lejana: el secuestro de Zerrin se convierte en una lucha por sobrevivir

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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El padre de Hamada se reúne con Ecmel para recibir el dinero a cambio de liberar a Zerrin. Sin embargo, no tarda en darse cuenta de que todo es una trampa. Ecmel aparece acompañado de sus hombres y ordena matarlo y rescatar a su hija.

Al verse acorralado, el hombre regresa al coche donde tiene a Zerrin y consigue huir. Antes de marcharse, la amenaza y jura vengarse de Ecmel por haberle tendido una trampa y por la muerte de su hijo.

Durante la huida, Zerrin consigue soltarse las cuerdas con las que tenía atadas las manos y encuentra una oportunidad para atacar. Desde el asiento trasero, intenta estrangularlo con el coche en marcha.

¿Conseguirá Zerrin salvarse? Esta noche, a las 23:00 horas, nuevo capítulo de En tierra lejana en Antena 3 y ya disponible en atresplayer.

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