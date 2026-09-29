Esta noche, en En tierra lejana: el secuestro de Zerrin se convierte en una lucha por sobrevivir

El padre de Hamada se reúne con Ecmel para recibir el dinero a cambio de liberar a Zerrin. Sin embargo, no tarda en darse cuenta de que todo es una trampa. Ecmel aparece acompañado de sus hombres y ordena matarlo y rescatar a su hija.

Al verse acorralado, el hombre regresa al coche donde tiene a Zerrin y consigue huir. Antes de marcharse, la amenaza y jura vengarse de Ecmel por haberle tendido una trampa y por la muerte de su hijo.

Durante la huida, Zerrin consigue soltarse las cuerdas con las que tenía atadas las manos y encuentra una oportunidad para atacar. Desde el asiento trasero, intenta estrangularlo con el coche en marcha.

¿Conseguirá Zerrin salvarse? Esta noche, a las 23:00 horas, nuevo capítulo de En tierra lejana en Antena 3 y ya disponible en atresplayer.