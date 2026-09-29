Tomás, vecino de Maricarmen: "Es una gran noticia, ha estado rodeada de muchas personas que miraban por sus intereses políticos"

Tomás, vecino de Maricarmen, ha mostrado su felicidad al enterarse de la noticia de que su vecina vuelve a su casa tras ser desalojada: "Es una buena noticia, nos parece correcto que pueda volver, no obstante, lo increíble es que se haya dado esta situación".

El vecino cuenta que Maricarmen siempre ha llevado una vida tranquila y culta: "Siempre ha podido tener recursos económicos para poder ahorrar y hacer su modelo de vida, nos agrada que con 87 años pueda firmar su primer contrato sin ser heredado". "Llevamos viéndola muchos años por el barrio con una vida muy decente", añade Tomás.

El problema de la vivienda en España

"Los alquileres son una barbaridad, hay que hacer casas pero todo son trabas, los procesos que se pasan por los ayuntamientos hace que nadie construya, suelo hay, pero es un disparate", argumenta Tomás sobre la vivienda en la Comunidad de Madrid.

"Persona vulnerable para intereses políticos"

Tomás cuenta que Maricarmen ha estado rodeada de muchas personas que le han intentado levantar la operación por ser una persona vulnerable para sus intereses políticos y detalla que él, se ha dedicado a trabajar y ahorrar para poder comprar una casa: "Es un planteamiento que hemos seguido muchas personas dentro del barrio y en España, dicen que no hay casas, pues habrá que hacerlas".

Además, Tomás cuenta que el poder comprarte una casa puede ayudarte si en algún momento tienes problemas económicos: "No teniendo nada, es imposible ante problemas, por ello, adquiriendo una, la puedes vender y sufragar esos problemas".

Pero para el vecino, el verdadero problema son los jóvenes, que no tienen la posibilidad de acceder a una vivienda: "No tiene sentido que los que quieran una primera vivienda, tengan que pagar todo lo que tienen que pagar, no tiene sentido", y finaliza apostillando: "Si la vivienda es para recaudar públicamente, no vamos por buen camino".

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