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Mejores momentos | 29 de septiembre

“No se puede pedir más”: Roberto triunfa en el Panel de la Letra Oculta

Roberto ha sabido aprovechar el Panel de la Letra Oculta no solo para llevarse dinero, sino también un premio y el codiciado Supercomodín. Como bien ha explicado Jorge Fernández, “no se puede pedir más”.

Roberto en La ruleta de la suerte

“No se puede pedir más”: Roberto triunfa en el Panel de la Letra Oculta

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Borja Tamayo
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Roberto ha asumido la ardua tarea de resolver el Panel de la Letra Oculta por su cuenta. Y es que, con la pantalla completamente en blanco, el concursante se ha dispuesto a llevarse lo máximo posible durante su turno. ¡Vaya si lo ha conseguido!

Cuando tenía 300€ acumulados, Roberto ha logrado recoger el gajo del Premio: un cepillo de dientes eléctrico valorado en 320€. Si bien esto ya sería suficiente como para darse por satisfecho, el jugador no conseguía adivinar qué escondía la pantalla de Brian.

Su siguiente tirada ha sido prodigiosa. Porque, además de caer en el x2 y multiplicar lo que ya tenía, ha logrado desvelar la letra oculta para llevarse el Supercomodín. Una letra que, además, le ha permitido averiguar el panel de cara a su resolución y así celebrar todo lo acumulado con una gran ola.

“No se puede pedir más”, le ha comentado Jorge Fernández ante una prueba impecable. ¿Te la has perdido? Puedes verla dando play al vídeo de arriba.

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