La lucha contra la violencia machista se cuela en la campaña a cuatro días para las elecciones generales del 29 de noviembre con motivo del 25-N, Día Internacional contra las violencias machistas. Todos los partidos políticos, menos Vox, contarán con una representación en las distintas manifestaciones que se llevarán a cabo por toda la geografía con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

La materia de Igualdad está siendo una de las diferencias claves en esta campaña entre los dos bloques marcados. La derecha dispuesta a eliminar el Ministerio de Igualdad frente a la izquierda que quiere blindar el derecho al aborto en la Constitución.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, presidirá el acto institucional en la sede de su departamento al mediodía, y a la tarde participará en una de las dos manifestaciones convocadas en Valladolid. Por su parte, el PP apuesta por hacer campaña en este día contra la violencia machista en frente al piso de Jéssica, donde estará Cayetana Álvarez de Toledo, y en Toledo donde la vicesecretaria de Coordinación Sectorial, Alma Ezcurra, hará declaraciones desde el Parador de Teruel para recordar las polémicas vinculadas al exministro José Luis Ábalos. Ada Colau acude a la manifestación del 25-N.

PSOE y Más Madrid han acusado este lunes al PP de acercarse a las posiciones de Vox en materia de violencia machista ante un nuevo 25N sin declaración institucional en el Ayuntamiento de Madrid.

Los candidatos se preparan ya para el debate a cuatro del jueves. Pedro Sánchez limita su agenda a entrevistas y Alberto Núñez Feijóo protagoniza un gran mitin en Madrid. La noche pasada, la candidata de Frente Amplio a la Moncloa, Ada Colau, y el cabeza de lista del PP al Congreso por Barcelona, Xavier García Albiol, han contrapuesto sus modelos antagónicos sobre vivienda en un cara a cara en La Sexta. El debate, celebrado en el Paraninfo de la Universitat de Barcelona ha arrancado con las primeras medidas que tomaría cada uno para resolver el problema de la vivienda en España. Para Albiol, la solución pasa por reformar la ley del suelo, para permitir "construir más rápido", mientras que la fórmula de Colau es "expropiar a los fondos buitre" que acaparan pisos y bajar los alquileres por ley para frenar la "especulación".

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