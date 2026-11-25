Elecciones generales
Última hora de las elecciones generales, en directo: Todos los partidos, menos Vox, tendrán hoy representación en las marchas del 25-N
Sigue aquí toda la actualidad informativa de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre.
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La lucha contra la violencia machista se cuela en la campaña a cuatro días para las elecciones generales del 29 de noviembre con motivo del 25-N, Día Internacional contra las violencias machistas. Todos los partidos políticos, menos Vox, contarán con una representación en las distintas manifestaciones que se llevarán a cabo por toda la geografía con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.
La materia de Igualdad está siendo una de las diferencias claves en esta campaña entre los dos bloques marcados. La derecha dispuesta a eliminar el Ministerio de Igualdad frente a la izquierda que quiere blindar el derecho al aborto en la Constitución.
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, presidirá el acto institucional en la sede de su departamento al mediodía, y a la tarde participará en una de las dos manifestaciones convocadas en Valladolid. Por su parte, el PP apuesta por hacer campaña en este día contra la violencia machista en frente al piso de Jéssica, donde estará Cayetana Álvarez de Toledo, y en Toledo donde la vicesecretaria de Coordinación Sectorial, Alma Ezcurra, hará declaraciones desde el Parador de Teruel para recordar las polémicas vinculadas al exministro José Luis Ábalos. Ada Colau acude a la manifestación del 25-N.
PSOE y Más Madrid han acusado este lunes al PP de acercarse a las posiciones de Vox en materia de violencia machista ante un nuevo 25N sin declaración institucional en el Ayuntamiento de Madrid.
Los candidatos se preparan ya para el debate a cuatro del jueves. Pedro Sánchez limita su agenda a entrevistas y Alberto Núñez Feijóo protagoniza un gran mitin en Madrid. La noche pasada, la candidata de Frente Amplio a la Moncloa, Ada Colau, y el cabeza de lista del PP al Congreso por Barcelona, Xavier García Albiol, han contrapuesto sus modelos antagónicos sobre vivienda en un cara a cara en La Sexta. El debate, celebrado en el Paraninfo de la Universitat de Barcelona ha arrancado con las primeras medidas que tomaría cada uno para resolver el problema de la vivienda en España. Para Albiol, la solución pasa por reformar la ley del suelo, para permitir "construir más rápido", mientras que la fórmula de Colau es "expropiar a los fondos buitre" que acaparan pisos y bajar los alquileres por ley para frenar la "especulación".
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Infórmate aquí de la actualidad política de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre.
Última hora de las elecciones generales, en directo: El Supremo permite las urnas de cartón para los 'nietos' siempre que sus votos estén separados
El Tribunal Supremo ha rechazado suspender de urgencia el dispositivo de votación habilitado en algunos consulados españoles para los descendientes de españoles nacionalizados al amparo de la Ley de Memoria Democrática, conocidos como los 'nietos'. De esta manera, permite que se utilicen urnas de cartón para depositar sus papeletas, pese a las medidas cautelares acordadas sobre estos sufragios.
Para los magistrados, lo determinante no es el tipo de urna utilizada, sino que los votos afectados permanezcan separados del resto y no se incorporen al escrutinio. La decisión llega en plena campaña electoral y en medio de la polémica por las garantías del voto en el extranjero.
Última hora de las elecciones generales, en directo: El PP prepara un gran acto con Feijóo y Ayuso en Madrid para movilizar a sus votantes
El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, protagonizarán este miércoles un gran acto de campaña en la capital con el objetivo de mostrar la fuerza electoral del partido a cinco días de las elecciones generales del 29 de noviembre.
El encuentro tendrá lugar a las 19:30 horas en la Caja Mágica y contará también con la participación del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y la número dos de la candidatura popular por Madrid, Cayetana Álvarez de Toledo. Los populares buscan completar el aforo del recinto, con capacidad para unas 11.000 personas, y movilizar a sus votantes para evitar que se queden en casa el domingo.
Última hora de las elecciones generales, en directo: Rajoy apela a no dividir el voto del PP
El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy ha pedido este martes a los ciudadanos que no dividan el voto del PP y ha defendido que la formación no es "un invento de última hora", en alusión a otros partidos surgidos en los últimos años.
Rajoy ha realizado estas declaraciones durante un acto de campaña en Córdoba, ante unas 600 personas, donde ha criticado la aparición y desaparición de nuevas formaciones políticas. Además, ha insistido en que España necesita un cambio "urgente" y "total", porque considera que el país "no puede seguir así".
Última hora de las elecciones generales, en directo: Joan Manuel Serrat y Loles León, en un mitin del PSOE en Barcelona
El cantautor Joan Manuel Serrat y la actriz Loles León han mostrado este martes su apoyo público a Pedro Sánchez en un mitin del PSC celebrado en Barcelona. Ambos han pedido movilizarse en las urnas para defender los derechos conquistados durante las últimas décadas.
Durante su intervención, Loles León ha reivindicado la lucha de quienes vivieron la dictadura franquista y ha advertido de que, después de todo lo conseguido, no se puede dar "ni un paso atrás". Además, ha animado a las mujeres mayores a dejar como legado un país democrático y ha llamado a los jóvenes a movilizarse y convencer a quienes, a su juicio, no son conscientes de lo que está en juego.
Última hora de las elecciones generales, en directo: Juanfran Pérez Llorca llama a votar "en masa" al PP
El president de la Generalitat y líder del PP en la Comunitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha pedido a los ciudadanos que acudan a votar "en masa" este domingo para que Alberto Núñez Feijóo llegue a la Presidencia del Gobierno. "No nos confiemos", ha advertido durante su intervención.
El dirigente popular ha realizado este llamamiento en un mitin celebrado este martes en los jardines del Museo Arqueológico de Alicante (MARQ), en el que también ha participado Feijóo. El acto ha reunido, además, a la cabeza de lista del PP por Alicante al Congreso, Macarena Montesinos; al presidente de la Diputación, Toni Pérez, y al alcalde de Alicante, Luis Barcala.
Última hora de las elecciones generales, en directo: Sánchez promete cambiar la Ley de Defensa Nacional
El presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, ha anunciado que, si gana las elecciones del próximo 29 de noviembre, reformará la Ley de Defensa Nacional para impedir que España participe en guerras que considere ilegales, como la de Irak de 2003 o la actual en Irán.
Sánchez ha realizado este compromiso durante un mitin de campaña celebrado este martes en Barcelona, ante unos 10.000 asistentes. Aunque inicialmente se ha referido a la Ley de Seguridad Nacional, fuentes de Moncloa han aclarado posteriormente que el presidente hablaba de la Ley de Defensa Nacional, que regula la participación española en conflictos.
Última hora de las elecciones generales, en directo: Moncloa niega que haya electoralismo en la batería de medidas aprobada cinco días antes del 29N
El Gobierno de coalición ha aprobado este martes una batería de medidas de carácter social a solo cinco días de las elecciones generales del 29N. Entre ellas destaca la ampliación de los permisos por fallecimiento de familiares, que podrán alcanzar los diez días en caso de cónyuges, parejas de hecho, padres o hijos. También se contemplan nuevos permisos para acompañar a personas en procesos de eutanasia y facilidades laborales para quienes tengan familiares en cuidados paliativos.
Desde Moncloa defienden estas iniciativas y niegan que respondan a motivos electoralistas, pese a las críticas de PP y Vox. Las medidas llegan en plena recta final de la campaña y en un contexto en el que el PSOE y sus socios buscan reivindicar sus propuestas sociales frente a las alternativas de la derecha. Además, Ada Colau ha reprochado a Pedro Sánchez que ahora impulse medidas que Frente Amplio llevaba tiempo reclamando.
Última hora de las elecciones generales, en directo: Así ha sido el cara a cara sobre vivienda entre Ada Colau y Xavier García Albiol
La vivienda ha centrado el cara a cara entre Ada Colau y Xavier García Albiol en La Sexta, donde ambos han confrontado sus propuestas para hacer frente a la crisis habitacional. Mientras el candidato del PP ha defendido reformar la ley del suelo para agilizar la construcción de viviendas, la candidata de Frente Amplio ha apostado por expropiar pisos turísticos y aquellos que están en manos de fondos buitre, además de limitar los alquileres por ley.
El debate también ha estado marcado por los reproches sobre sus trayectorias políticas y sus diferencias en materia de okupación y desahucios. Albiol ha recordado a Colau su pasado como activista y su participación en la okupación de un edificio en Barcelona, mientras que la exalcaldesa ha defendido su actuación y ha acusado a los grandes fondos de expulsar a inquilinos para elevar los precios.
Última hora de las elecciones generales, en directo: La agenda de los candidatos
Los candidatos se preparan ya para el debate a cuatro del jueves. Pedro Sánchez limita su agenda a entrevistas y Alberto Núñez Feijóo protagoniza un gran mitin en Madrid. La noche pasada, la candidata de Frente Amplio a la Moncloa, Ada Colau, y el cabeza de lista del PP al Congreso por Barcelona, Xavier García Albiol, han contrapuesto sus modelos antagónicos sobre vivienda en un cara a cara en La Sexta. El debate, celebrado en el Paraninfo de la Universitat de Barcelona ha arrancado con las primeras medidas que tomaría cada uno para resolver el problema de la vivienda en España. Para Albiol, la solución pasa por reformar la ley del suelo, para permitir "construir más rápido", mientras que la fórmula de Colau es "expropiar a los fondos buitre" que acaparan pisos y bajar los alquileres por ley para frenar la "especulación".
Última hora de las elecciones generales, en directo: El PP hará campaña el 25-N frente al piso de Jéssica
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, presidirá el acto institucional en la sede de su departamento al mediodía, y a la tarde participará en una de las dos manifestaciones convocadas en Valladolid. Por su parte, el PP apuesta por hacer campaña en este día contra la violencia machista en frente al piso de Jéssica, donde estará Cayetana Álvarez de Toledo, y en Toledo donde la vicesecretaria de Coordinación Sectorial, Alma Ezcurra, hará declaraciones desde el Parador de Teruel para recordar las polémicas vinculadas al exministro José Luis Ábalos. Ada Colau acude a la manifestación del 25-N.
Última hora de las elecciones generales, en directo: 25-N marcado por la campaña electoral
Hoy es 25 de noviembre y como cada año se celebra el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. El feminismo vuelve a salir a las calles, un año más dividido, pero en esta ocasión las marchas estarán marcadas por la cercanía de las urnas. La materia de Igualdad está siendo una de las diferencias claves en esta campaña entre los dos bloques marcados. La derecha dispuesta a eliminar el Ministerio de Igualdad frente a la izquierda que quiere blindar el derecho al aborto en la Constitución. Todos los partidos políticos, menos Vox, contarán con una representación en las distintas manifestaciones que se llevarán a cabo por toda la geografía.
Última hora de las elecciones generales, en directo: El PP siembra dudas sobre el sistema de voto
Buenos días y bienvenidos a una nueva jornada de información en directo de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre. La campaña, a cuatro días de las urnas se centra en un llamamiento a la participación aunque en las últimas horas se ha sembrado la duda sobre la limpieza del proceso electoral. La imagen de las urnas de cartón en los consulados hace que el PP siembre dudas sobre el sistema de voto. El presidente del Gobierno ha asegurado que él aceptará el resultado que salga de las urnas, pero el PP "no lo ha hecho" y ha puesto en cuestión "la legitimidad" del Ejecutivo actual y añade que "no tengo claro que el Partido Popular y Vox vayan a aceptar el resultado electoral del próximo 29 de noviembre". Desde el PP, Miguel Tellado ha contestado con una pregunta: "¿Y Sánchez aceptará el resultado electoral o está haciendo trampas o están intentándolo absolutamente todo para aferrarse en el poder porque saben que van a perder?".
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