El expresidente Felipe González responde este lunes al expresidente del Congreso José Bono, quien le pidió que reconsiderase su voto en blanco: "No puede ser que tus enemigos, los que te quisieron meter preso, se beneficien electoralmente ahora de que tú digas que no votas a Pedro. No seas tonto".

Al ser preguntado por si mantiene su decisión de votar en blanco en las próximas elecciones del 29N, el expresidente socialista ha confirmado: "Yo ya he votado. Soy una persona seria, no como otros". Ha añadido que no confesará su voto porque es un derecho "secreto".

En su llegada a unas jornadas sobre la Transición en la Universidad de Extremadura, los medios le han parado para que contestara a José Bono: "Se lo agradezco muchísimo. Sé que él lo hace 'pro bono'". Esta expresión en latín significa "para el bien público" y designa el trabajo profesional voluntario sin contraprestación.

El expresidente del Congreso y de Castilla-La Mancha, José Bono, apeló directamente en un acto electoral del PSOE a Felipe González y su intención de votar en blanco. "Felipe, haz el favor, hombre. El PSOE te debe mucho a ti, pero tú más al PSOE".

Asimismo, ministros del primer Gobierno de González, excepto Alfonso Guerra, publicaron un manifiesto en 'El País' reclamando el voto a Pedro Sánchez para evitar la "involución" que a su juicio traería un Gobierno del PP con Vox tras las elecciones generales. Entre los firmantes se encuentran figuras socialistas destacadas como Javier Solana, Carlos Solchaga o Narcís Serra.

Illa evita la crítica

El presidente de la Generalitat de Cataluña y líder de los socialistas catalanes, ha impedido criticar a Felipe González, aunque ha admitido que a su juicio "se equivoca". "No va a salir de mi boca una palabra de crítica a Felipe González, al que tengo mucho respeto, pero creo que se está equivocando", ha dicho antes de recordar que otros miembros de los primeros gobiernos socialistas si que han anunciado su apoyo al actual presidente.

En febrero, el socialista ya adelantó que no votaría al PSOE en las próximas elecciones si Sánchez era el candidato. Aunque también dijo que no votaría a ningún partido que no fuera el suyo, que se inclinaría por votar en blanco. En aquel momento, en unas "hipotéticas" elecciones.