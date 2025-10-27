Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Escándalos PSOE

Joaquín Manso, sobre Miguel Ángel Gallardo: "Ha dilapidado completamente todo su prestigio político"

El periodista y director del periódico 'El Mundo' valoraba la situación actual del secretario general del PSOE de Extremadura tras la entrevista de Miguel Ángel Gallardo en Espejo Público.

Joaquín Manso

Publicidad

Andrés Pantoja
Publicado:

El ruido sobre el adelanto electoral, que con toda probabilidad será anunciado este martes por la actual presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, para el Gobierno regional de su Comunidad, ya provoca los primeros movimientos.

El actual secretario general de los socialistas extremeños, Miguel Ángel Gallardo, ha atendido a Espejo Público. Susanna Griso le ha preguntado, entre otros, por el asunto de su posible dimisión, por su intento de 'aforamiento exprés' - considerado fraude del Ley por el Tribunal Superior de Justicia - tras su presunta implicación en el caso de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno.

Un "razonable prestigio", ¿perdido?

Inmediatamente tras concluir la entrevista a Gallardo, Joaquín Manso hacía una reflexión sobre los últimos meses del político del Partido Socialista: "Es bastante asombroso el deterioro de la imagen de Miguel Ángel Gallardo".

Destacaba que el actual líder del PSOE de Extremadura ha sido el vencedor de las primarias en dos ocasiones, derrotando además a la candidata propuesta desde Ferraz: "Tenía un respaldo muy importante de las bases".

Al mismo tiempo apuntaba Manso que, de producirse el adelanto electoral, el TSJ con toda probabilidad retrasará el proceso judicial para no interferir con los comicios. Sin embargo el periodista no daría muchas opciones a Gallardo, de confirmarse su candidatura: "Esa operación urdida de 'aforamiento exprés', de aforamiento fraudulento, ha dilapidado completamente todo su prestigio político".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.

Copaternidad

Busco a alguien para tener un hijo, así es la copaternidad

Antena 3» Programas» Espejo Público» Noticias

Publicidad

Programas

Preysler

Beatriz Cortázar desvela los nombres de las mujeres a los que no han sentado bien las memorias de Isabel Preysler

Joaquín Manso

Joaquín Manso, sobre Miguel Ángel Gallardo: "Ha dilapidado completamente todo su prestigio político"

Cándido Méndez en Espejo Público.

Cándido Méndez cree que en el PSOE "están pasando cosas muy extrañas": "Es insostenible desde el punto de la democracia interna"

Laura Pausini en El Hormiguero
A las 21:45 horas

Esta noche, Laura Pausini viene a celebrar los 3.000 programas de El Hormiguero

Malú, coach de La Voz 2025
Mejores momentos | Audiciones

El toque de atención de Malú a Yatra y Pablo López: “Tenéis que darle oportunidades a la gente”

Pablo Motos se ‘pasa de la raya’: “La vejez es una fuente de seguridad, porque aprendes a lidiar con lo malo”
Celebramos 3.000 programas

Las reflexiones vitales de Pablo Motos en El Hormiguero: el ego, la vejez o la soledad

El presentador de El Hormiguero ha compartido con los espectadores grandes reflexiones sobre la vida en el programa en su sección Pasarse de la raya.

Plancha
Consejos

Trucos originales para no planchar: acaba con las arrugas de tu ropa de una manera sencilla

Ordenatriz nos trae unos sencillos trucos para olvidarnos de la plancha. Sabías que con tan solo una toalla o el vaho de la ducha podemos terminar con las odiosas arrugas?

Mika, coach de La Voz 2025

Sebastián Yatra saca a bailar a señoras del público y Mika alucina con la letra: “¿De verdad existe esta canción?”

¿Cuál es la diferencia de lo que vemos de nosotros cuando nos miramos al espejo y lo que ven los demás? El experimento de 'El Hormiguero'

Las experiencias reales más emotivas de El Hormiguero: un homenaje a la vida en su programa 3.000

Disfruta de la entrevista completa de Laura Pausini en 'El Hormiguero 3.0'

Las razones por las que Laura Pausini será la protagonista del programa 3.000 de El Hormiguero

Publicidad