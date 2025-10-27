Joaquín Manso, sobre Miguel Ángel Gallardo: "Ha dilapidado completamente todo su prestigio político"

El ruido sobre el adelanto electoral, que con toda probabilidad será anunciado este martes por la actual presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, para el Gobierno regional de su Comunidad, ya provoca los primeros movimientos.

El actual secretario general de los socialistas extremeños, Miguel Ángel Gallardo, ha atendido a Espejo Público. Susanna Griso le ha preguntado, entre otros, por el asunto de su posible dimisión, por su intento de 'aforamiento exprés' - considerado fraude del Ley por el Tribunal Superior de Justicia - tras su presunta implicación en el caso de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno.

Un "razonable prestigio", ¿perdido?

Inmediatamente tras concluir la entrevista a Gallardo, Joaquín Manso hacía una reflexión sobre los últimos meses del político del Partido Socialista: "Es bastante asombroso el deterioro de la imagen de Miguel Ángel Gallardo".

Destacaba que el actual líder del PSOE de Extremadura ha sido el vencedor de las primarias en dos ocasiones, derrotando además a la candidata propuesta desde Ferraz: "Tenía un respaldo muy importante de las bases".

Al mismo tiempo apuntaba Manso que, de producirse el adelanto electoral, el TSJ con toda probabilidad retrasará el proceso judicial para no interferir con los comicios. Sin embargo el periodista no daría muchas opciones a Gallardo, de confirmarse su candidatura: "Esa operación urdida de 'aforamiento exprés', de aforamiento fraudulento, ha dilapidado completamente todo su prestigio político".

