¿Cómo será la defensa del hermano de Pedro Sánchez y del líder de los socialistas extremeños Miguel Ángel Gallardo?

La apertura de juicio oral contra David Sánchez, hermano del presidente, ha levantado un intenso debate. La juez ha dictado un auto para iniciar el juicio y ha dado cinco días para que las partes presenten alegaciones, pero lo ha hecho sin esperar a resolver varios recursos que podrían cambiar el rumbo del caso. Esto genera dudas sobre si la rapidez del procedimiento beneficia a alguna de las partes. La defensa de David Sánchez ya ha presentado un escrito solicitando que la juez aclare los motivos de la apertura de juicio oral, porque aseguran que "hay graves contradicciones procesales que perjudican a su defendido".

Entre esas contradicciones está que la juez haya decidido enviar a juicio al hermano del presidente sin esperar a la resolución de los recursos que pedían el archivo de la causa, además de otro recurso presentado por la fiscalía “en contra de los planteamientos que estaba haciendo las acusaciones populares". En Espejo Público han analizado esta situación en la mesa de justicia, donde han participado Joaquín Urías, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla, y Fernando Portillo, presidente del Foro Judicial Independiente.

¿Debería la juez haber esperado a resolver esos recursos?

Fernando Portillo explica que esta apertura de juicio oral no es necesariamente irregular ni prematura, porque los recursos interpuestos en esta fase no paralizan el procedimiento. Según Portillo, “este auto es un auto de mero trámite y no resuelve nada sobre el fondo”, por lo que la juez no estaba obligada a dictarlo. Sin embargo, añade que “ahora hay que ver si ella decide esperar a elevar la causa al órgano que debe resolver esos recursos, o si continúa sin esperar su resolución”.

¿Qué ocurre con el aforamiento?

Por su parte, Joaquín Urías pone el foco en la figura de Gallardo y su situación procesal. Según Urías, “el aforamiento llegará cuando tome posesión del cargo”, por lo que todavía no está protegido por esta figura legal. Sin embargo, describe la situación como “una carrera un poco vergonzosa”, en la que Gallardo ha tratado de acelerar el proceso para obtener el aforamiento. Aun así, Urías recuerda que “estar aforado no significa que no se le vaya a juzgar”.

El profesor también destaca la rapidez con la que se están moviendo las partes para que el caso pase a la Audiencia Nacional y no al Tribunal Supremo. En su opinión, “se ha dado mucha prisa haciendo que sus compañeros dimitan para conseguirlo, pero la jueza también se ha dado prisa”. Además, señala que la jueza “se ha enterado de esta posibilidad de aforamiento y ha abierto el juicio oral antes de que concluya, lo que posiblemente haya impedido que se resuelvan los recursos”. Para Urías, “lo razonable hubiera sido que la jueza esperara, pero aquí las dos partes están acelerando para que el asunto vaya a la Audiencia Nacional y no al Supremo”.

