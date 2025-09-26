El abogado de David Sánchez en Espejo Público: "Tenemos que plantearnos si este tribunal goza de imparcialidad"

Emilio Cortés, abogado del hermano del presidente del Gobierno, nos ha atendido hoy desde su despacho en Cáceres. Lo ha hecho tras la decisión de la Audiencia de Badajoz de no admitir el recurso que presentaron. Ante esta novedad, el abogado ha dicho que, sobre todo, está sorprendido por la dialéctica del auto.

“Parece que no responde al trámite que está abordando, parece una sentencia más que un debate indiciario. Da casi por probadas algunas cuestiones que harán que tengamos que plantearnos hasta qué punto este tribunal goza de imparcialidad para que pueda asumir el juicio oral”, ha explicado Emilio Cortés.

¿Vivió escondido David Sánchez en Moncloa?

Otra de las razones por las que el hermano del presidente del Gobierno ha protagonizado titulares esta semana ha sido la publicación de unas imágenes en las que se veía su autocaravana aparcada en el interior de la Moncloa. Estas imágenes han levantado la sospecha de si podría haber vivido escondido allí mientras tributaba en Portugal.

“No ha sido objeto de investigación y, por tanto, no me concierne responder a eso”, ha dicho el abogado, que ha subrayado que él no se mete en esos temas. “Me parecería una grosería preguntarles a mis clientes dónde viven. No tengo ninguna curiosidad morbosa. Esto es abogacía, no una barra de bar”. Preocupada por si podrá seguir pagando la “minuta” del abogado, Susanna Griso ha preguntado a Emilio Cortés por el futuro laboral de David Sánchez. “Esa pregunta en un juicio se le consideraría impertinente, señora Griso”, le ha respondido.

“A veces es bueno saber dónde viven los clientes por si se van sin pagar”, ha bromeado la periodista Elisa Beni, que le ha preguntado al abogado por la campaña de desprestigio que vive la jueza que instruye la causa de David Sánchez. “Es un punto de difícil equilibrio entre el ejercicio de la libertad de expresión y la función jurisdiccional”, ha dicho.

“Ahora mismo incontrovertible no hay nada. Es completamente inocente”

“¿Va a intentar contrarrestar los hechos incontrovertibles que ya hemos podido ver como los correos o va a basarse en el tipo de malversación?”, le ha preguntado Elisa Beni sobre la línea de defensa que seguirá a partir de ahora. “Ahora mismo, en este punto del proceso, incontrovertible no puede haber absolutamente nada. Estamos en un plano meramente indiciario”, ha defendido Cortés, que ha recordado que no quiere meterse en cuestiones políticas: “Si hago una defensa política con la toga puesta le estaré haciendo un flaquísimo servicio a mi cliente”. Por último, el abogado ha concluido defendiendo que David Sánchez “es completamente inocente”.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.