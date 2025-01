Miguel Ángel Gallardo: "El PP y Junts se han unido para ir en contra de los ciudadanos"

Miguel Ángel Gallardo, secretario general del PSOE en Extremadura, señala que mantener en ocasiones una voz discordante en torno a cuestiones que aprueba su partido "no significa no alabar la política de Sánchez que ha beneficiado ampliamente a los extremeños".

Cree que estamos en un momento en el que "hay que dar dignidad a la política" y lo que pasó el miércoles después de que el PP y Junts tumbaran el decreto 'ómnibus' del Gobierno "rompe y aleja a la política de la ciudadanía porque estamos para resolver y no generar problemas". "Tumbar el decreto que subía s pensiones y mejoraba la vida de la gente es lo que aleja a a ciudadanía de la política", añade.

"No puede ser que los responsables de haber tumbado el derecho ahora vengan de salvadores. Se han unido para ir en contra de los ciudadanos", afirma. Le parece curioso "que el PP se una a Junts para romper la vida de los españoles cuando decía que Junts rompía España". Pese a ello esta convencido de que "el Gobierno arbitrará los medios para garantizar la revalorización de las pensiones y la gratuidad del transporte público".

"Quien ha bloqueado los presupuestos es quien los ha retirado 24 horas antes"

El PP de Extremadura asegura que la presidenta María Guardiola anunció un decreto integral de bajada de impuestos que fue desoído por el PSOE. Gallardo señala que quien ha bloqueado los presupuestos es quien lo ha retirado 24 horas antes de su debate y aprobación. "El acuerdo estaba ultimado y se despachó la presidenta con una exigencia que sabían que era imposible cumplir para el PSOE que era que retiraran 700 enmiendas". "El presupuesto se retira porque desde Génova se le dio la orden de que no podían votar con el PSOE", matiza.

La postura de Gallardo ante el cierre de Almaraz

Miguel Ángel Gallardo se une el PP para pedir que no se produzca el cierre de la central nuclear de Almaraz. Señala que el PSOE en Extremadura siempre ha mantenido la misma posición respecto a Almaraz, apuestan por el empleo y mientras no haya una alternativa real a esta industria piden que se mantenga abierta. "Muchas veces culpan al Gobierno cuando en realidad está en manos de las empresas propietarias de la central". A día de hoy todavía no han pedido la prórroga de la central nuclear.

"Me llama la atención que se haya hecho un juicio paralelo de las declaraciones de David Sánchez"

Se le acusa de haber creado a dedo el puesto de coordinador de los conservatorios que ocupó el hermano del presidente del Gobierno David Sánchez. Le llama la atención que se haya hecho un juicio paralelo de las declaraciones de David Sánchez y cree en la institución de la justicia. "Esas declaraciones son consecuencia de que las acusaciones que forman parte del espectro de la derecha".

