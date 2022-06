Javier Jiménez Ugarte, exembajador de Argelia, analiza la crisis con el país: "El daño está siendo superior a nuestras posibilidades"

El exembajador de España en Argelia, Javier Jiménez Ugarte, considera que es una suerte ser miembro de la Unión Europea en crisis como la de Argelia. Explica que España mantiene 2 tratados distintos con el país: hay un tratado bilateral de 2022 de amistad y cooperación y hay un tratado entre Argelia y la Unión Europea de 2006 y que es el que puede haber sido indirectamente violado porque han circulado unas instrucciones a los bancos argelinos para que bloqueen las operaciones bilaterales con España. "Por eso Argelia se defiende y dice que lo que ellos han hecho no es nada contra el tratado de 2006 pero el comportamiento perjudica al tratado único y a la Unión Europea".

Reconoce que a su edad es la primera vez que vive una crisis como esta. "Es una crisis de una envergadura inimaginable". Apunta que "para los viejos diplomáticos ya jubilados un daño directo al sector empresarial y autónomo tan duro no se podía imaginar". Es tajante en afirmar que Argelia no ha reculado en su posición ante España y considera que la denuncia del tratado bilateral la va a mantener. "Lo que no puede hacer es bloquear todas las operaciones y ahí es donde interviene la Unión Europea", matiza.

"Debo decir por el ciudadano que nos escucha que las cosas nos han salido muy mal en Argelia"

Insiste el exembajador que en este momento es clave la negociación aunque hay una parte que no la admite que es la de volver a ser amigos de Argelia. Sin embargo, mantiene que hay que negociar para que no se siga aplicando la circular que prohíbe el comercio con España. "Nos hacen menos caso a nosotros que a la Unión Europea. Albares ha ido a hablar con Borrell, la Unión Europea tiene mil problemas y hay que ver si esas declaraciones sirven para algo".

"Debo decir por el ciudadano que nos escucha que las cosas nos han salido muy mal. Unos dicen que faltó una tramitación lenta previa a la decisión con interlocución a todos los niveles. España va a tomar esta medida de que manera podemos hacer que esta medida no levante tantas ampollas que bloqué la amistad que hemos tenido con Argelia muchos años", afirma.

"España siempre ha estado cerca de Argelia para ayudar a que se resolvieran sus problemas"

Recuerda el exembajador que en el pasado Argelia sufría mucho y España se portó con el país "admirablemente bien". La embajada fue la única que no cerró a pesar del terrorismo y mantuvo la sección consular abierta. "Fuimos un país ejemplar y luego hemos seguido siendo muy amigos y España siempre ha estado cerca para ayudar a que se resuelvan los problemas. Argelia y España son una constante de nuestra política exterior. El daño está siendo superior a nuestras posibilidades".