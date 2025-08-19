¿Ser presidente pasa factura? Analizamos los gestos de Sánchez en su última aparición: "Podría tener un trastorno de ansiedad"

Están siendo días muy intensos para la sociedad española. Los incendios desatados en distintas partes del territorio ya son los peores en 30 años. La gravedad de la situación ha provocado que los ciudadanos reclamen que se diriman responsabilidades entre los políticos y la reacción de todos ellos se está mirando con lupa.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visitó el pasado domingo Ourense y León, dos de las provincias más afectadas. En las imágenes de la jornada se han observado gestos de desgaste en el Presidente y esto ha desatado la polémica. ¿Qué le pasa a Sánchez? El Dr. José Carlos Fuertes es médico psiquiatra y “en base a la conduta externa, sin haber hecho ningún estudio clínico directo con él,” ha ofrecido una serie de inferencias hoy en nuestro programa.

“Está pasando una situación de ansiedad”

“Da la impresión de que está muy estresado, de que tiene una sensación de inquietud psicomotora”, ha comenzado diciendo el Doctor. “Tiene la mirada perdida y presenta constantes movimientos en su cara”, ha indicado Fuertes, que ha señalado que pasar una situación de ansiedad e incluso de depresión “es lógico, teniendo en cuenta todo lo que tiene encima, el otoño tan caliente que le viene, las acusaciones, todo lo que está cayendo en el partido, etc.”.

El precio de ser presidente

Como presidente del Gobierno, Sánchez tiene que enfrentarse a momentos incómodos. “Forma parte de su labor política. Los políticos no tienen trabajos cómodos y tienen que asumirlo porque tienen que dar la cara en situaciones extremas, otra cosa es que las situaciones extremas sean tantas, que desborden a este señor”, ha señalado del Doctor.

El exdirector general de medioambiente de Extremadura, Paco Castañares, ha estado también en nuestro plató y ha asegurado que no es nada fácil gestionar las situaciones que enfrenta el presidente del Gobierno. “El teléfono del presidente del Gobierno es el último que suena. Él no puede llamar a otro, sino que la decisión la tiene que tomar él”, ha explicado.

“No sería extraño que tenga que recibir ayuda psicológica”

“A mí me parece, con todo el respeto, que Sánchez está angustiado, que podría tener un trastorno de ansiedad. No sería nada extraño que tenga que recibir ayuda psicológica y eso no implica que esté desvariado, ni que sea un enfermo gravísimo”, ha concluido el Doctor.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.