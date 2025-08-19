Evren estalla en el hospital: culpa a Uras y le pega un puñetazo al padre del chico que provocó el accidente

Después de salir del quirófano, Evren se ha topado con Uras en los pasillos. El cirujano, incapaz de contenerse, le ha echado en cara todo lo ocurrido. “Todo eso es culpa tuya”, le ha dicho. Uras, hundido, ha explotado: “Eso es, machácame”. Tolga y Çağla han intervenido a tiempo y han logrado separarlos antes de que pasara a mayores.

Evren se ha marchado, pero la rabia no le ha dado tregua. En la sala de espera, el padre del joven responsable del accidente se ha acercado para preguntar por su hijo. Evren le ha contestado con distancia: “Debería haberse preocupado antes de dejarle el coche”. Aunque después ha intentado calmarse y ha informado de que la operación había salido bien.

Ha escuchado al hombre hablar por teléfono y restar importancia a lo ocurrido, como si con dinero pudiera arreglarlo todo. En ese momento, Evren ha estallado. Le ha dado un puñetazo, gritando: “¡Por su culpa una madre casi se muere!”.

Una vez más, Tolga ha tenido que intervenir para frenar la situación. El padre ha amenazado con denunciar, pero el psiquiatra le ha recordado quién es Bahar: “Esa mujer es nuestra doctora”.

¿Traerá esto consecuencias negativas para el cirujano? ¿Qué pasará a partir de ahora?