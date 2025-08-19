Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

incendios

Un inspector jefe de Policía analiza el dispositivo de seguridad de la visita de Pedro Sánchez a Cáceres

Espejo Público comentaba la llegada del Presidente del Gobierno a Cáceres, una de las provincias actualmente más afectadas por la problemática de los incendios en el país, y hablaba con Serafín Giraldo para saber en qué consiste el dispositivo de seguridad que acompaña a Sánchez.

Serafin Giraldo sobre el dispositivo de seguridad de Sánchez

Publicidad

Alba Bellido
Publicado:

Espejo Público comentaba la próxima visita del Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a una de las zonas afectadas por los incendios. Después de acudir a León y Ourense, este martes 19 de agosto llega a Cáceres. Una provincia donde el incendio de la localidad de Jarilla se ha convertido en uno de los más graves del verano, incluso extendiéndose hacia Salamanca.

Esto deja en el aire el debate sobre cuáles son los peligros a los que se enfrenta el Presidente, después de lo que sucedió en situaciones anteriores como en su visita a Paiporta (Valencia), con motivo de la Dana. Serafín Giraldo, inspector jefe de Policía Nacional, explicaba en el programa cómo es el procedimiento que se realiza antes y durante la llegada del Presidente a las zonas afectadas. Un dispositivo de seguridad que "obedece a un protocolo que se suele hacer en todos los viajes". Este, según indicaba, se divide en dos partes.

Un dispositivo dividido en 2 fases

Por un lado, una fase de logística que se realiza de forma previa: "Hay agentes que se desplazan al lugar para ver los peligros". En este caso, Serafín hacía referencia a dos: "El propio incendio, por tanto irá a una zona donde ya se haya extinguido (...), y el peligro real que son las personas del propio pueblo donde vaya y que puedan estar algo enfadadas, quieran acercarse al Presidente, quieran recriminarle o quieran pedirle algo". Este último, expresaba, "es el principal peligro que puede tener el Presidente en este viaje. (...) Entiendo que con esa fase de estudio del operativo esto quede un poco disminuido".

Por otro lado, una fase de ejecución, que consiste en la realización del propio viaje. En relación a ello, "el Presidente siempre va acompañado y protegido por 3 círculos de seguridad". El experto revelaba que se organizan de la siguiente forma:

  • Un círculo de protección, el más cercano a Sánchez. Está compuesto de unas 8 o 10 fuerzas de seguridad y su función es evacuar en caso de peligro.
  • Uno de vigilancia, un poco más alejado al Presidente. Conformado por unas 30 o 40 personas y que sirve para responder ante una agresión.
  • Uno de observación, donde se agrupan los francotiradores, personal uniformado, etc. "Desconozco la cantidad de personas, depende un poco del viaje y de las circunstancias", manifestaba Serafín.

A modo de resumen, indicaba que "con 40 o 50 personas que puedan rodear al Presidente en estos tres círculos sería mas que suficiente".

Sánchez estará bien acompañado

El presentador Miquel Valls le preguntaba también por el tema transporte. Sobre ello, el inspector decía que "posiblemente ya haya ido personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para hacer el recorrido que va a hacer el Presidente" y que, lo más probable, es que Sánchez acuda hasta allí en un vehículo oficial. "Una comitiva de entre 3 y 5 vehículos, y, una vez que llegue a ese lugar, personal uniformado realizará los oportunos cortes de carretera", agregaba. Asimismo, compartía que no se suelen utilizar helicópteros en este tipo de dispositivos, sino que es más común el uso de drones.

"No estoy criminalizando a los vecinos"

Por último, se disculpaba con los afectados y las víctimas de estos incendios por su lenguaje técnico, y por referirse a los vecinos como un peligro para esta visita. El propio Serafín también sufre de muy cerca las consecuencias de esta dura realidad que vive el país y es que, confesaba, su pueblo (Sarracín de Aliste, Zamora) se ha salvado de los incendios únicamente gracias a la labor de "4 o 5 agricultores que han hecho cortafuegos alrededor". Concluía sincero: "No estoy criminalizando a los vecinos, estoy diciendo que los vecinos estamos, y hablo ahora en primera persona y como particular, bastante enfadados. Por tanto, cualquier político que llegue a esta zona, y sobre todo a mi pueblo, yo sería el primero que le recriminaría ese abandono que tenemos".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.

Antena 3» Programas» Espejo Público» Noticias

Publicidad

Programas

¿Viajar o un casoplón? El panel que desata el debate entre los concursantes

¿Viajar o un casoplón? El panel que desata el debate entre los concursantes

El Dr. Fuertes sobre Sánchez

¿Ser presidente pasa factura? Analizamos los gestos de Sánchez en su última aparición: "Podría tener un trastorno de ansiedad"

Flamenquines con puré de patata, de Karlos Arguiñano

Plato típico cordobés: Flamenquines con Puré de Patata de Karlos Arguiñano

Paco Castañares,
INCENDIOS

¿Por qué es tan difícil controlar los incendios? Hablamos con el exdirector de Medioambiente de Extremadura: "los incendios son inapagables"

"Una auténtica maravilla", así es la ensalada de pimientos rojos con ventresca de atún de Karlos Arguiñano
Para 4 personas

Karlos Arguiñano prepara una receta veraniega: ensalada de pimientos rojos con ventresca de atún

Ana Isabel
INCENDIOS

Ana Isabel relata cómo vivió su madre el desalojo por el fuego: "Cogió la urna con las cenizas de mi padre"

La psicóloga forense ha desvelado en Espejo Público los sentimientos a los que se enfrentan los vecinos afectados por los incendios, y ha relatado el angustioso momento que vivió su hermana al no poder rescatar a sus caballos.

Serafin Giraldo sobre el dispositivo de seguridad de Sánchez
incendios

Un inspector jefe de Policía analiza el dispositivo de seguridad de la visita de Pedro Sánchez a Cáceres

Espejo Público comentaba la llegada del Presidente del Gobierno a Cáceres, una de las provincias actualmente más afectadas por la problemática de los incendios en el país, y hablaba con Serafín Giraldo para saber en qué consiste el dispositivo de seguridad que acompaña a Sánchez.

Barbies

Claudia vive rodeada de 600 Barbies: "Para mi Barbie lo es todo. Es toda mi vida"

Arancha González Laya

González Laya sobre Ucrania y la ausencia de Sánchez en Washington: "España está unida con Europa"

Martín Pallín

Martín Pallín, sobre la imputación a Begoña Gómez: "El juez Peinado no debería montar el numerito de la pena en el telediario"

Publicidad