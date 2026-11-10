Jaime de los Santos (PP) responde a las críticas de Abascal a las leyes de violencia de género: "Si tenemos que pactar con Vox, no se dará un paso atrás"

Este lunes, el líder de Vox, Santiago Abascal, protagonizaba una polémica entrevista en la televisión pública, en el programa 'La Revuelta' de David Broncano. En ella se abordaban varios temas que, a lo largo de la precampaña, han sido ejes electorales para las distintas formaciones.

En primer lugar, cabe mencionar su referencia a la crisis de la vivienda, ante la que apelaba a su reiterada "prioridad nacional" y achacaba la llegada de 6 millones de migrantes al país y la falta de construcción como los principales motores de la problemática que sacude a España.

"Si entran 6 millones hay un efecto, lo tienes que reconocer"

Las palabras del candidato de Vox resonaban entre nuestros colaboradores, que mantenían distintas percepciones ante este señalamiento a la inmigración en materia de vivienda. El director de 'El Economista', Amador Ayora, respaldaba en cierto modo, lo dicho por Abascal: "Efectivamente hay una causa-efecto, pero la mayoría de migrantes viven en zonas donde no hay esa tensión".

Ante esto, la senadora y expresidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, reaccionaba de inmediato: "Amador, por Dios. Abascal no, pero tú de esto sí sabes y te tengo un respeto intelectual enorme". Para ella, lo dicho por Abascal era una "barbaridad".

Ayora, que se mantenía en sus argumentos, le pedía a la expresidenta andaluza que entendiera que la entrada de esta cantidad de personas influye. "Eso influye porque faltan casas en todos los sitios". Sin embargo, discrepando con el líder de Vox, no consideraba que fuera el motor principal del problema de la vivienda.

Por su parte, Díaz matizaba que "el gran abuso" se produce en las grandes capitales, donde asegura que ha habido una "proliferación de las viviendas turísticas brutal y los centros de estas se están convirtiendo en parques temáticos". Tras esto, la militante socialista hacía un apunte sobre las palabras de Abascal: "Muchos de esos migrantes a los que ha señalado viven en barrios periféricos y en algunos donde ellos mismos los han rejuvenecido y están cubriendo mano de obra".

"Se acabará con el falso feminismo de la izquierda"

Tras este agitado debate, no se quedaban ahí las reacciones a las palabras del candidato de Vox, sino que los colaboradores también escuchaban otro momento tenso de la entrevista, cuando Broncano le preguntaba por las leyes de violencia de género. Abascal respondía que desde su partido tratan de "combatir las normas que buscan el enfrentamiento de sexos que ha aprobado este Gobierno". "Nosotros queremos defender a la mujer, pero no a costa de leyes que sean desiguales para hombres y mujeres", añadía.

El vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, Jaime de los Santos, escuchaba atentamente las palabras de Abascal. Para valorarlas, mencionaba al candidato de su partido, Alberto Núñez Feijóo, sobre el que resaltaba que había dicho que, si tenía que pactar con Vox, no se daría un paso atrás en la defensa de las mujeres. A esto añadía que su líder recordó, al igual que él quería hacerlo en el programa, que "el pacto de Estado contra la violencia machista lo diseñó Dolors Montserrat, ministra durante el Gobierno de Mariano Rajoy".

En este marco, De los Santos señalaba que, si su partido llega a gobernar, "se seguirá implementando toda medida que vaya a favor de las mujeres y se acabará con la ley del sí es sí, que ha hecho que violadores y pederastas estén en la calle". Algo que resumía en que su partido acabará con "el falso feminismo de la izquierda que ha hecho que el feminismo histórico hoy no quiera votar al PSOE".

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