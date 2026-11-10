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Macarena Gómez sorprende a Trancas y Barrancas con su colección de Barbies: “¡Puedo tener unas 80!”

Las hormigas de El Hormiguero han preparado un test de preguntas para conocer mejor a Macarena Gómez. La actriz ha hablado de sus aficiones, de sus habilidades y de una curiosa colección que tiene desde pequeña.

Macarena Gómez sorprende a Trancas y Barrancas con su colección de Barbies

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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Trancas y Barrancas han querido descubrir el lado más personal de Macarena Gómez con una ronda de preguntas de lo más curiosas. La actriz ha reconocido que no se le dan demasiado bien las manualidades, aunque hay algo que le encanta hacer para relajarse: los puzles. ¡Ha llegado a completar uno de 2.000 piezas!

También ha confesado que le gustan algunos olores poco habituales, como el del pegamento y los sprays de pintura. Pero una de las respuestas que más ha sorprendido ha llegado cuando las hormigas le han preguntado por su juguete favorito de la infancia. “La Barbie, y lo sigue siendo”, ha asegurado, comentando que tiene una colección de unas 80 muñecas.

Macarena también ha hablado de su guacamayo. Lo más curioso es que el animal sabe decir nombres, pero todavía no dice el suyo. “No me dicen mamá ni me llaman Macarena. Estoy muy celosa”, ha bromeado.

Entre risas, la actriz ha terminado pidiendo dos cosas para su próxima visita: ¡que Pablo Motos se anime a saltar en paracaídas y que le regalen una Barbie de El Hormiguero!

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