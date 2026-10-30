Jaime de los Santos recuerda emocionado a la exministra fallecida en Urda: "Era una de mis mejores amigas"

Hoy tiene lugar la capilla ardiente de la exministra de Trabajo Fátima Báñez, fallecida en el trágico accidente ferroviario de Urda. Hasta allí se han acercado amigos, familiares y personas que han querido darle su último adiós.

El vicesecretario de Educación e Igualdad del Partido Popular y habitual colaborador del programa, Jaime de los Santos, acude hoy al plató de 'Espejo Público' para recordar a quien fuera una de sus mejores amigas. "Era una persona muy especial para mí, una de mis mejores amigas", decía, visiblemente afectado por su fallecimiento.

"Le debo mucho", aseguraba. El diputado del PP explicaba que su entrada en política fue gracias a ella. En el plano personal, también se mostraba muy agradecido con Báñez: "Nunca ha dejado de estar ahí".

De los Santos contaba que el día anterior había intentado escribir un artículo para recordarla. Según explicaba, fue María Pico, exdirectora del gabinete de Soraya Sáenz de Santamaría, quien los presentó. "Yo no era nadie, era un chaval que pretendía seguir estudiando y que, por casualidades de la vida, acaba formando parte del gabinete del presidente del Gobierno", recordaba.

"Siempre cuidaba de todo el mundo"

En su relato, rememoraba una llamada de Fátima que le llegó "de repente" para proponerle tomar un café y pedirle que cuidara de la mujer del presidente. También recordaba que fue ella quien propuso a Cristina Cifuentes que apostara por De los Santos para la Consejería de Turismo y Cultura. "Fátima siempre cuidaba de todo el mundo y nos pedía que cuidáramos de los demás", señalaba.

"En estas últimas horas estará poniendo orden en el cielo", decía con una sonrisa. Susanna Griso respaldaba esa imagen al recordar que era "muy mandona en el buen sentido de la palabra". "Le pedías ayuda y en un momento había levantado 27 teléfonos y no se paraba en la puñetera burocracia", comentaba la presentadora.

Jaime de los Santos resumía así la forma de ser de su amiga: "Era buena y, cuando alguien es bueno, nadie se pone por delante y pone todo lo que tiene en su patrimonio personal por los demás".

El diputado pronunciaba estas palabras mientras veía emocionado varias fotografías junto a la exministra.

La última llamada con Fátima Bañez

También recordaba la última llamada que recibió de ella, el pasado viernes, cuando todavía no se habían confirmado las listas del PP. Según relataba, Fátima le llamó para decirle "un montón de cosas bonitas" y recordarle cuánto le quería. Después de hablar con De los Santos, también llamó a Cristina Teniente, número uno del PP por la provincia de Cáceres, para pedirle que cuidara de Jaime. "Esa era Fátima, la que nos cuidaba y se preocupaba permanentemente de que entre todos construyéramos un mundo mejor", afirmaba emocionado.

Susanna Griso recordaba que Báñez se refería a él cariñosamente como "mi Jaime", una expresión con la que quería subrayar que era consciente de que el cariño entre ambos era mutuo.

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