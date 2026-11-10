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Dueños de supermercado denuncian pérdidas millonarias en hurtos: "Se llevan todo lo que quepa en un bolsillo"

Se estima que los supermercados en España pierden 3.000 millones de euros solo en hurtos. Una realidad que viven propietarios como David o Cristina.

Supermercados

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Sara Sanz Navarro
Publicado:

Los robos en nuestro país están a la orden del día y para negocios como supermercados suponen pérdidas millonarias, en concreto de 3.000 millones de euros. Un problema muy grande para la mayoría de dueños de supermercados.

Esta situación ha obligado a los propietarios a poner alarma a ciertos productos, entre ellos el aceite, las botellas o las cremas. Algunos, incluso, ponen las cajas de las cremas vacías y luego las guardan para evitar tentaciones.

"No hay un producto concreto favorito, se llevan todo lo que quepa en el bolsillo", advierte David Olivera, propietario de supermercado. Así, afirman que tampoco existe un modelo de ladrón concreto, ya que hay gente que lo hace por necesidad, otros para revender los productos y, algunos, simplemente por diversión.

Según cuentan David o Cristina, otra propietaria de supermercado, hay gente que tiene trucos para robar. Por ejemplo, utilizan muletas, que de por sí pitan en las alarmas, para robar y pasar desapercibidos. ¡No te pierdas todo lo que nos han contado en el vídeo de arriba!

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