Jaime de los Santos no rectifica sus polémicas declaraciones del 15M: "Tampoco se retractan los que llaman asesinos a los diputados del PP"

"Jaime de los Santosno se retracta" ha dicho el vicesecretario del Partido Popular mirando a la cámara del plató de Espejo Público. El dirigente del Partido Popular, Jaime de los Santos, afirma en Espejo Público que no se retracta de sus polémicas declaraciones sobre el 15M y varios ministros del Gobierno.

Tras escuchar de nuevo sus palabras y después las críticas del portavoz de Más Madrid, Eduardo Rubiño, quien critica el tono de las declaraciones: "A base de decir una tontería como esa", afirma, cuestionando que la política se convierta en "ver quién la dice más gorda", el político popular defiende su postura y niega haberse equivocado. "Jaime de los Santos no se retracta de un chascarrillo", ha asegurado de forma contundente en pleno directo, insistiendo en que sus palabras forman parte de la crítica política. Además, recalca que lo "bochornoso" es, a su juicio, “ser ministro del Reino de España y pretender secuestrar el Consejo de Ministros para colar un decretillo que no va a salir".

Durante el debate es Susanna Griso quien comenta y corrige las palabras de De los Santos: "Eso se llama falta de coherencia, no falta de aseo". De los Santos asiente pero mantiene su crítica hacia algunos dirigentes que, según dice, "se instalaron en las plazas" y ahora ocupan cargos públicos.

En el debate también ha intervenido el periodista Juan Fernández-Miranda, que le corrige en directo: "Te equivocaste, no puedes hacer eso en un juicio público". Sin embargo, De los Santos se mantiene firme y concluye mirando a cámara: "No hace falta hacer esos comentarios, pero no me retracto".

Amenazas en redes sociales

Además, ha denunciado las amenazas de muerte e insultos que ha recibido en redes sociales en los últimos días. Asimismo, critica que Eduardo Rubiño no denuncie esas actitudes, ya que asegura que le han llamado "maricón" e "hijo de puta" tras sus declaraciones sobre el 15-M.

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