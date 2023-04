Iván Redondo: "Sánchez no puede ganar las elecciones a Feijóo pareciendo el director de campaña de Sumar"

Iván Redondo, el que fuera jefe de gabinete de Pedro Sánchez en La Moncloa, visita Espejo Público para trazar un análisis de un año que viene cargado de citas electorales.

Cree que Alberto Núñez Feijóo ha tenido una brillante gestión en su primer año frente al PP y le pone un notable alto. Mantiene que según su discurso cree que pueden ganar en voto popular las municipales en Madrid pero pueden dar al palo o al larguero en otras comunidades.

Una de las comunidades más importantes es Valencia. Explica Redondo que la izquierda tiene un debate nacional del que tiene que salir cuanto antes con un punto de cierto disparate. Podemos está al borde del umbral de entrar o no entrar en el Gobierno de la Comunidad Valenciana y si no entra Ximo Puig pierde el Ejecutivo. Asimismo, si en la Comunidad de Madrid Podemos no tiene el 5% de votos es casi seguro que Ayuso tendrá mayoría absoluta.

Las encuestas sitúan al PP como primera fuerza pero hay dudas con Aragón, Castilla La- Mancha y Extremadura. "El PP girará hacia el Mediterráneo en una batalla total por la Comunidad Valencina", anticipa Redondo.

El análisis de Iván Redondo sobre el ascenso de Yolanda Díaz con Sumar

Cree que Sumar, formación de Yolanda Díaz, parte de "una buena idea" como la que creó el espíritu del 15-M. Apunta además que si Sánchez quiere ganar las elecciones a Feijóo no puede parecer que es el director de la campaña de Sumar. No puede ser un 'tiket' porque Sumar tiene su espacio y Pedro Sánchez el suyo. Considera que desde que se ha lanzado Sumar Sánchez va siendo consciente de esto y ha ido limando ciertas posiciones.

El millón de votos que se le puede escapar a Pedro Sánchez

Según la encuesta del CIS el PP le quita al PSOE medio millón de votos. Sumar le quita al PSOE 200.000 y Podemos 166.000. El PSOE puede perder casi un millón de votos asociándose a Sumar y no dejando claro cuál es el reto socialista, advierte Redondo.

Está convencido de que después de las elecciones del 28 de mayo Sánchez irá cogiendo un carril distinto a Sumar y que hará todo lo posible para que la formación de Yolanda Díaz tenga motor Podemos a partir de esta fecha. Asegura que ahora mismo ambas formaciones están en fase de negociación y finalmente llegarán a entenderse.

La economía no es un motivo para ir a votar, el empleo sí

Advierte que de las 14 elecciones generales que hemos tenido en España solo ha habido unas donde la economía ha sido decisiva: en el año 2011 con Mariano Rajoy. Salvo en ese momento es muy difícil que la economía impacte en el electorado. Cree que es un error el obsesionarse con la economía y recuerda que cuando en España se piensa en economía nos viene a la cabeza Nadia Calviño y Pedro Sánchez pero cuando se habla de trabajo se piensa en Yolanda Díaz.

A su juicio el Gobierno ha hecho las cosas muy bien materia económica. Se ha creado casi un laborismo con Sánchez como padre y Yolanda Díaz como la madre. Pero insiste en que hay que contarlo mejor teniendo en cuenta el futuro y a la gente joven. "La gente entre 18 y 25 años son la generación motor de nuestro país, hay que involucrarles y por ahí es donde hay que entrar".

"Pedro Sánchez es un gran piloto pero ahora mismo no tiene un coche a su altura"

Define a Pedro Sánchez como un gran piloto que no tiene ahora un coche a su altura. "En algunos momentos ha habido un 'socialismo caoba', En política para mí no existe el centro, sino las causas. La causa de la derecha, ese medio millón de votos que van de PSOE a PP. Hay que preguntarse el porqué se da esa fuga. Es un error total obsesionarse con la ideología, el 99% de los españoles no tiene carné de parido", señala.

Recuerda el analista que los votos no son de nadie pero el eje de Ayuso funciona de manera directa en la Comunidad de Madrid. Cree que Ayuso está en una OPA absoluta a Vox. Cuando se ve que Feijóo levanta un poco el pie es porque es consciente de que en diciembre se encuentre con un Gobierno PP Vox. "Eso lo ve en las comunidades donde el PP aspira a arrebatar las mismas. España es mucho más que Madrid sin desmerecer los resultados de Ayuso".