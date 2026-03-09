Antena3
"Siempre ha tenido un punto de altivez": Juanma Moreno analiza el cambio de Pedro Sánchez en los últimos años

El Presidente de la Junta de Andalucía ha recalcado las principales diferencias que nota en el comportamiento y la actitud del Presidente del Gobierno de cuando lo conoció a la actualidad.

cambio sanchez

Patri Bea
El Hormiguero ha comenzado su semana por todo lo alto con la visita del presidente de Andalucía. Juanma Moreno se ha sentado por primera vez junto a Pablo Motos para analizar la actualidad política de nuestro país.

El político coincidió hace muchos años con el actual Presidente del Gobierno haciendo tertulias en la radio, por eso Pablo Motos ha querido preguntarle si nota un cambio de comportamiento o actitud en Pedro Sánchez desde que gobierna el país.

"Sánchez siempre ha tenido un punto de altivo, duro y poco empático, pero creo que con los años ha ido reduciendo su núcleo y se ha vuelto más huraño", ha analizado el Presidente de la Junta de Andalucía. ¡Escucha todo lo que ha comentado al respecto dándole al play al vídeo de arriba!

"Siempre ha tenido un punto de altivez": Juanma Moreno analiza el cambio de Pedro Sánchez en los últimos años

