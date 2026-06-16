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Opinión Rosa Belmonte

La investigación del caso Rafa Mir, centrada en los agentes que intervinieron: "Encontrarte el muro policial te lleva a no querer denunciar"

Este lunes conocíamos la noticia: el futbolista Rafa Mir ha sido condenado a ocho años y medio de cárcel por un delito de agresión sexual y otro de lesiones. Ahora, la investigación se gira en torno a los policías locales que intervinieron.

Abogado de la acusación en el caso Rafa Mir.

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Espejo Público
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La Audiencia Provincial de Valencia condenó este lunes al futbolista Rafa Mir a ocho años y medio de cárcel por un delito de agresión sexual y otro de lesiones, una sentencia que no es firme y que el delantero del Elche CF ha comunicado en redes sociales que va a recurrir. "No estoy de acuerdo con la sentencia y recurriremos en los próximos días. Sigo confiando en la Justicia", escribía.

El abogado de la acusación comenta que a pesar de la condena "especialmente gravosa" contra Mir, la defensa pidió que fuera superior pero que "el Tribunal las ha moderado porque los dos acusados hicieron el pago de la responsabilidad civil antes del juicio".

"El Tribunal investiga si los agentes locales no quisieron hacer más"

En este marco, también asegura que la investigación, en estos momentos, está centrada en los agentes de la Policía Local que intervinieron y negaron la violación. "Desde un primer momento no actuaron correctamente y eso es lo que el Tribunal pretende averiguar: si no quisieron o pudieron haber hecho más", consideraba el letrado.

Una actuación que "chirría" a la colaboradora Rosa Belmonte: "que en el primer paso de la denuncia te encuentres con el muro de la policía, que no te atiende como debe, es descorazonador". "Te lleva a no querer denunciar", añadía.

¿Posible absolución?

De todos modos, la sentencia firme puede llegar a demorarse hasta dos años. Ante este dato, el colaborador Juan Soto Ivars compara el caso con el de Dani Alves, que finalmente resultó absuelto tras entrar en prisión. "Recibió condena dura y la sentencia final fue demoledora en comparación a la segunda", decía.

Con rapidez respondía Rubén Amón que señalaba que "no tiene sentido establecer analogías por gremios". "Son casos distintos", aclaraba.

De momento, habrá que esperar y ver como avanza el caso para saber que ocurrirá finalmente con el delantero. Lo que es seguro es que Mir deberá pasar dos años apartado de los terrenos de juego.

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