Miguel Ángel Sampedro, abogado de una víctima de Rafa Mir: "No entrará en prisión de manera inmediata. Hay abierta una vía de recursos"

La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia condenó este lunes a Rafa Mir a ocho años y medio de cárcel por un delito de agresión sexual y otro de lesiones. Una sentencia que no es firme y ante la que caben recursos, que previsiblemente presentará la defensa del futbolista. Pablo Jara, amigo de Mir y también futbolista, fue también condenado a dos años de prisión por los delitos de agresión sexual, contra la integridad moral y lesiones leves.

El propio Rafa Mir reaccionaba este lunes a la sentencia y aseguraba que recurrirán en los próximos días: "No estoy de acuerdo con la sentencia y recurriremos en los próximos días", señaba el futbolista en sus redes sociales.

Miguel Ángel Sampedro, abogado de una víctima de Rafa Mir, ha valorado este martes la sentencia a Rafa Mir y ha opinado que es una condena que se ajusta a lo "ocurrió en el juicio y las pruebas que se practicaron", a la vez que cree que el futbolista no entrará de forma inmediata en prisión ante la posibilidad de recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) y el Tribunal Supremo.

"La condena es dura desde luego pero refleja lo que ocurrió en el juicio y las pruebas que se practicaron. No hemos tenido ocasión de comentarla en profundidad pero ella está satisfecha con el resultado y pendiente de lo que pase ahora con el recurso. Era lo que se esperaba y lo que se solicitó. El Tribunal ha accedido a todas nuestras solicitudes, todo lo que nosotros pedíamos nos lo ha concedido, con algún detalle de que las penas no se ajustan a lo que pedíamos exactamente porque nosotros nos íbamos al máximo legal y el tribunal lo ha moderado. Pese a eso, todo correcto", ha valorado Miguel Ángel Sampedro ante los medios.

"Pedíamos unas penas un poco superiores pero las han moderado un poco, porque los acusados hicieron el pago de la responsabilidad civil antes del juicio. Se ha tomado en cuenta. Es una condena dura, que refleja los hechos que ocurrieron en la casa, hay que tener en cuenta que la sentencia explica que no fue una sino dos agresiones sexuales, fueron dos actos y por eso la condena contra él es especialmente gravosa", explica el abogado de una de las víctimas de Rafa Mir.

Miguel Ángel Sampedro sostiene que Rafa Mir no entrará de forma inmediata en la cárcel y que la defensa del futbolista recurrirá la sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia.

"Yo creo que no entrará en prisión de manera inmediata. Hay abierta una vía de recursos. Primero el recurso de apelación ante el TSJCV y estoy convencido de que lo van a ejercitar y posteriormente habría otro recurso ante el TS. Es improbable que se modifique la situación personal suya y que entre en prisión, por mi parte no voy a solicitarlo. Pueden demorarse unos 4 ó 5 meses el recurso ante el TSJCV y el posterior recurso de casación ante el TS podemos hablar de un total de dos años aproximadamente", explica Miguel Ángel Sampedro.

El abogado de una de las víctimas de Rafa Mir también valoró la decisión de la Audiencia Provincial de Valencia de solicitar deducir testimonio contra varios policías locales de Bétera que intervinieron aquella noche por si las declaraciones realizadas durante el juicio pudieran ser constitutivas de un delito de falso testimonio.

"Los policías creo que desde un primer momento no hicieron una actuación correcta y eso es lo que el tribunal quiere averiguar. Si realmente pudieron haber hecho más o si no hicieron más porque no quisieron. Es una cuestión bastante extraña, en cuanto a que no es habitual que la sentencias tomen esta decisión. En este caso lo ha hecho porque las contracciones entre los policías y el resto de testigos son bastante evidentes. Incluso con los propios vigilantes de la urbanización son contradicciones evidentes. Eran incluso más evidentes cuando estábamos en fase de instrucción así que en fase de juicio también y entiendo ajustado derecho y que se deduzca ese testimonio", concluyó Miguel Ángel Sampedro.

La Audiencia considera acreditados los hechos

Rafa Mir fue detenido en septiembre de 2024, cuando jugaba en el Valencia cedido por el Sevilla tras la denuncia presentada por una mujer a la que conoció en una discoteca y con quien acudió posteriormente a su casa, en el municipio de Bétera, junto a una amiga y dos amigos. Ambos futbolistas fueron juzgados el pasado 28 de mayo por agredir sexualmente a las jóvenes la noche del 31 de agosto al 1 de septiembre de 2024.

El tribunal considera acreditados los hechos y a Mir autor de un delito de agresión sexual, por el que le impone siete años de cárcel, y de un delito de lesiones, para el que fija un año y seis meses de cárcel.

Además, la sentencia, notificada este lunes a las partes y que puede ser recurrida, establece otras penas accesorias, como la prohibición de aproximación y de comunicación respecto a la víctima por un plazo de 13 años y 7 años de libertad vigilada, a cumplir con posterioridad a la pena privativa de libertad. Los magistrados también han acordado que indemnice a la perjudicada con 64.000 euros en concepto de responsabilidad civil: 14.000 por las lesiones y 50.000 por los daños morales.

El segundo acusado, Pablo Jara, ha sido condenado a dos años de cárcel como autor de un delito de agresión sexual respecto a una segunda víctima, y a seis meses de prisión por un delito contra la integridad moral.