Laura Rozalén, sobre el dolor de Marisol: "Todo el amor que le tenía a Pablo se convierte en odio"

Marisol se marchó de Toledo cuando se dio cuenta de que Pablo nunca apostaría por su relación que no iba a alejarse de Nieves ni de su familia.

Sin embargo, todo cambió de un momento a otro cuando Marisol descubrió que estaba embarazada de..¡Pablo!

La joven regresó de Tarragona a Toledo para contarle al patriarca de los Salazar que estaba esperando un hijo suyo. Tras el primer impacto inicial y algunas dudas, fianlmente el marido de Nieves estaba decidido a reconocer al pequeño y a darle sus apellidos.

Pero todo dio un giro de 180 grados cuando Marisol perdió a ese bebé provocando un gran dolor en la joven que le llevó, incluso, hasta intentar quitarse la vida. Dos momentos muy críticos en la vida de Marisol que nos ha contado la actriz que se mete en su piel, cada tarde, en la serie más vista de la televisión: Laura Rozalén.

"Marisol pasa del amor al odio por Pablo"

La actriz nos ha confesado que su personaje sigue muy enamorada de Pablo y que con ese embarazo vuelve a tener la esperanza de poder llegar a reconquistarlo. Con este aborto, todas esas esperanzas se esfuman y cuando se da cuenta de que el patriarca de los Salazar nunca volverá junto a ella, se le cae el mundo encima y pasa del amor al odio hacia él.

"Marisol se piensa que lo ha perdido todo", nos ha contado Laura Rozalén explicando que la joven se siente muy sola a pesar de estar en casa de los De la Reina rodeada de gente.

La actriz nos ha revelado que Marisol toca fondo y llega al límite cuando intenta quitarse la vida. Afortunadamente, Damián y Manuela consiguen salvarla y le hacen ver que su vida merece la pena.

¡No te pierdas la etrevista completa de Laura Rozalén y sigue disfrutando de Sueños de libertad, de lunes a viernes a las 15:45h en Antena 3.

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