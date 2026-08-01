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¡Ha estado en la capital!

Cemre Baysel palpita el estreno de El secreto en Antena 3 con un viaje por Madrid

La actriz que interpreta a Zeynep en la nueva ficción turca de Antena 3 ha pasado unos días en la capital de España.

Cemre Baysel palpita el estreno de El secreto en Antena 3
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Julián López
Julián López
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Antena 3 calienta motores para el esperado desembarco de El secreto, su nueva apuesta de ficción turca, y su gran protagonista ha querido sumarse a la expectación muy cerca de sus fans españoles.

Cemre Baysel, la aclamada actriz que encarna a Zeynep en esta apasionante historia de amor, secretos y giros inesperados, ha aprovechado los días previos al estreno para realizar una escapada muy especial a Madrid.

La intérprete, convertida en una de las estrellas más destacadas y queridas del panorama televisivo turco, no ha dudado en compartir con sus seguidores cada rincón de su paso por la capital. Durante su estancia, Baysel ha disfrutado del ambiente de la ciudad, recorriendo sus calles más emblemáticas y empapándose de la cultura local antes de dar el salto al prime time español.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la actriz ha publicado varias instantáneas de su viaje que han desatado la locura entre la comunidad de fans en España. En la primera de sus publicaciones, Baysel posa sonriente disfrutando de un paseo por el centro madrileño y descubriendo los rincones de la ciudad.

La conexión de la joven estrella con el público español no ha dejado de crecer.. En una segunda publicación, Cemre Baysel ha querido inmortalizar otros momentos clave de su estancia, en la que se le ve disfrutando de la cultura y gastronomía española, demostrando que su paso por Madrid ha sido la antesala perfecta para recibir el cariño del público con el inminente estreno de El secreto.

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