La inflación golpea con fuerza a Canarias: "El mes que hay que pagar agua y luz no da para otra cosa"

En Canarias la crisis económica golpea con fuerza. La tasa de riesgo de pobreza está en el 28, 3%. Casi la mita de la población, un 49,8%, no puede hacer frente a gastos imprevistos. En cuanto a las vacaciones, son una auténtica utopía para el 40,8% que no pueden permitirse ni si quiera una semana de asueto fuera de casa. El retraso en el pago de los recibos también aumenta y afecta a un 26% de la población que no puede asumir esos gastos en tiempo y forma.

Canarias cuenta con la tercera tasa de población en riesgo de pobreza en España. Ángeles y Juan Carlos tienen dos hijos y viven con 800 euros al mes. Cuenta Juan Carlos que les cuesta mucho llegar a fin de mes pero desde que sus hijos han comenzado a trabajar han notado un pequeño respiro. "El mes que toca agua y luz, ese mes no da. Normalmente hacemos un plato de potaje y a veces hay segundo o una ensalada o una lata. Así vamos aguantando el paso", cuenta Juan Carlos.

Rafael tiene 58 años y vive en una caravana. Come gracias a la solidaridad de los vecinos. Agradece que quienes le ayudan sean para él como una familia.

Patricia acude habitualmente a una ONG a buscar comida. Vive con su madre y su hija de 12 años. En su casa apenas entran 900 euros al mes. Cuenta que salen adelante gracias al sueldo de su madre y a los alimentos que les facilitan. "Si no fuera por mi madre que me ayuda la cosa estaría muy mal", reconoce.