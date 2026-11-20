Pedro Sánchez protagonizó uno de los momentos más comentados del cara a cara electoral con Alberto Núñez Feijóo, celebrado este jueves. El presidente del Gobierno tuvo un desliz durante el bloque dedicado a la vivienda al dirigirse a su rival y pedirle que no derogara la normativa impulsada por su Ejecutivo.

El jefe del Ejecutivo defendió las medidas aprobadas durante la legislatura y destacó el efecto que, según él, han tenido sobre el precio de los alquileres. En ese momento, animó a Feijóo a "darle una pensada" y añadió: "Que no derogue la ley porque es buena, porque regula"

La frase llamó la atención porque Sánchez se dirigió al líder popular como si fuera quien tuviera que decidir sobre el futuro de la norma. Una referencia que algunos interpretaron como una alusión a un posible cambio de Gobierno, aunque el presidente no llegó a afirmarlo expresamente.

La respuesta de Feijóo

El líder del PP aprovechó las palabras del presidente para responderle: "Que me diga usted que no derogue la ley de vivienda es una declaración clarísima de cuál es su posición".

El fragmento no tardó en difundirse por las redes sociales y fue utilizado también por representantes de la oposición para criticar al jefe del Ejecutivo.

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