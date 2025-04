¿Por qué hay en España más empleados públicos que autónomos?: dos de ellos lo debaten en el ring de Espejo Público

La diferencia es de 400 a 40 mil personas más trabajando para el Estado frente a quienes trabajan por cuenta propia y os pregunto a los dos qué pensáis de esta situación.

Guillermo Mellado asegura que "lo primero es que no hay que enfocar esto como un duelo, al final ambos colectivos forman país, yo creo que los funcionarios se encargan de que todo funcione perfectamente, que los servicios son correctos, que todo vaya bien y luego por otro lado los autónomos son los que tienen la capacidad de generar esa riqueza, de generar puestos de trabajo y que todo vaya bien en correcto balance.

¿La gente sigue pensando que ser funcionario implica vivir mejor, tener un horario más estable, un trabajo para toda la vida, con los datos que manejamos? ¿Sobran funcionarios y faltan emprendedores en España?

Encarna responde contundente: "Funcionarios no sobran, o sea las cifras sí que es cierto que hay empleados públicos en España pero las cifras lo que nos muestran es que estamos por debajo de la media europea. La media europea es un 18,6% según la OCD y tenemos un 16,55% o sea que según la media Europa seguimos aún por debajo. Nosotros como empleados públicos estamos al servicio de que se ve los servicios esenciales, hablamos de justicia sanidad, educación y el servicio público es importante porque cuando hay crisis, cuando hay pandemias todos utilizamos los servicios públicos y somos los encargados de que el país siga adelante, que siga funcionando a pesar de esas crisis" y continúa: "Yo creo que no sobran empleados públicos, el que crea que piensa que sobran empleados públicos no sabe bien lo que dice porque hablamos de médicos, hablamos de enfermeros, hablamos de bomberos, de policías, de guardias civiles y yo creo que no solo porque lo diga yo, lo diga CESIF o lo digan los propios empleados públicos sino que realmente cualquier ciudadano que vaya ahora mismo a una urgencia o que vaya a un centro de salud vemos las listas de espera que hay para que te puedan atender en cualquier cita, en la propia urgencia para pedir una prestación, por tanto necesitamos incluso más".

Pero en el caso de Guillermo que lleva 10 años como autónomo que ha tenido que hacer algunas de las empresas que seguramente se queja de los elevados impuestos para sostener en parte también a los funcionarios de este país.

Guillermo le responde: "Entiendo el discurso, al final no es un tema, yo creo que el autónomo en ningún caso se queja de que haya demasiados funcionarios, lo que se queja es que probablemente esas condiciones que tiene el autónomo para poder llevar su idea adelante, para generar empleo, para generar riqueza, no son igual de positivas probablemente que las que se encuentra un funcionario en general. Entonces no sería una cuestión de quitar funcionarios, de hecho estás comparando con cifras de Europa y es verdad, tiene razón, lo que pasa es que si comparamos esas mismas cifras en el mercado autónomo aquí vemos como el balance no es positivo"

¿Cómo estamos en comparación?

Mellado con cautela responde: "No me quiero meter en ese jardín porque no lo controlo, pero sí que sé que por ejemplo datos de menores de 30 años las cifras son muy malas, los jóvenes de menos de 30 años creo que está en torno al 16% los que deciden hacerseautónomos o crear su propia empresa y eso es una cifra que ya te está dando a modo termómetro lo que será el futuro de España"

Hay una encuesta donde se pregunta quiénes se trabajan, qué aconsejarían a sus hijos, a un joven, sólo el 7% recomienda ser autónomo frente a casi la mitad que le sugiere dedicarse a la función pública, es llamativo.

¿Le recomendarías a tu hijo que se hiciese autónomo?

Encarna dice que "le recomendaría que él mismo decidiera, que tuviera una vocación, sí que tenemos claro, y por supuesto que si quieres ser empleado público, pues por supuesto porque da una estabilidad" y explica: "Aquí el problema que tenemos es que tenemos un gobierno que debería de cuidar más de los trabajadores, pero de cuidar a los trabajadores sean por cuenta ajena, autónomos, empleados públicos, hoy también es el día mundial de la seguridad y salud en el trabajo y desde CSIF también hacemos una mirada a todos esos trabajadores que pierden su vida o que se enferman por el trabajo. El año pasado murieron más de dos personas y 3.236 trabajadores tuvieron un accidente. Hoy, hoy mismo hoy, ya me han comunicado muerte de dos personas en el trabajo. Entonces lo que necesitamos es un gobierno que invierta y que quiera crear una economía próspera para todos los trabajadores.

¿Y el emprendedor Guillermo, querrás que tu hijo fuese autónomo como tú? ¿O prefieres que se saque unas oposiciones? "Yo en mi familia hay casos de todo tipo, hay muchísimo funcionario por todos lados, y es que vuelvo a repetir, yo no tengo nada en contra de eso, para mí no es una guerra, de hecho. Yo a mi hijo sí que le animaría lo que pasa es que comparto con dificultades y sufriendo aproximadamente.

