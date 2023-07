El incumplimiento del convenio sobre sus hijos que habría provocado un enfrentamiento entre Shakira y Piqué

Espejo Público se ha hecho eco de las últimas informaciones sobre Shakira y Gerard Piqué que recoge el medio 'Mamarazzis'. Tal y como mantiene esta publicación la cantante está enfrentada con Piqué porque no está cumpliendo el convenio que firmaron sobre el cuidado de sus hijos tras su separación.

Al parecer, el cabreo de la artista viene motivado porque Piqué ha dejado a los niños al cuidado de familiares en lugar de ser él quien haya estado atendiéndoles en todo momento.

Aurelio Manzano, periodista y colaborador de Espejo Público, apunta que en el contrato que firmaron antes tras su separación quedaba todo específicamente escrito. Existía una cláusula que decía que si una pareja tenía a los niños y no podía hacerse cargo por un trabajo tenía que notificarlo al otro progenitor. "Si Piqué quería dejar a los niños con otras personas, la madre o los abuelos... tenía que notificar a Shakira, todo eso está escrito. Al parecer ha sido Piqué el que no ha cumplido esto y esto le ha molestado a ella", mantiene.

"Los niños han tenido que ir y venir varias veces en avión y Shakira no está contenta con eso"

Apunta Manzano que, según ese mismo artículo, al principio estaba previsto que Piqué viajara a Miami y permaneciera allí 10 días. Esto no se ha cumplido y los niños han tenido que ir y venir varias veces. "Shakira no está contenta con eso porque es un desgaste para esos niños que ya llevan 600 horas de vuelo".

Por su parte, la periodista Lorena García afeaba el hecho de que la cantante haya llevado a sus hijos a su última entrega de premios. Shakira posó con sus dos hijos, Milan y Shasa, a la entrega de los premios juventud de Univisión. "Yo soy muy fan de Shakira y lo he dicho pero las bobadas no me gustan y menos cuando se instrumentaliza a los niños", mantenía.