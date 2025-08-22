Capítulo 377
Marta y Fina se dejan llevar... ¿por última vez?
Fina oculta sus planes de huida y vive su última noche con Marta intentando que no se note su profunda tristeza.
Fina ha pasado la que parece ser su última noche junto a Marta intentando que nada parezca distinto, aunque por dentro esté rota. La joven sabe que tiene un vuelo a Argentina, chantajeada por Pelayo, pero ha preferido guardar silencio y aprovechar cada minuto a su lado.
Marta, sin saber lo que está pasando, le ha hablado del futuro con ilusión: “Esto nos va a unir aún más”, le ha dicho, convencida de que su amor lo puede todo.
Fina, muy emocionada, solo ha podido decirle lo que siente: “Tu sabes que daría mi vida por ti ¿verdad?”, dejando entre ver que algo ocurre.
Tras decir todo lo que sienten, ambas se han abrazado, se han besado y han compartido un momento íntimo lleno de amor.
¿Volverán a estar juntas? ¿Terminará por marcharse Fina a Argentina? ¿Descubrirá Marta lo que está pasando y lo impedirá?
