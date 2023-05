Los mensajes de Shakira a Piqué en 'Acróstico', su canción junto a Milan y Sasha

Shakira ha vuelto a difuminar la delgada línea entre realidad y ficción para fusionarlas en su último tema, 'Acróstico'. La letra de la canción está dedicada a sus hijos, Milan y Sasha. Una canasta de baloncesto y un balón son las primeras imágenes del videoclip. La colombiana aparece tocando un piano de cola con cajas de mudanza de fondo. Shakira empieza una nueva vida en Miami tras más de diez años residiendo en Barcelona. La artista hace así las maletas junto a sus hijos tras la ruptura con el futbolista Gerard Piqué.

Se trata de un nuevo tema que llega tras la trilogía dedicada a su expareja y la colaboración con Karol G en 'TQG': "Me enseñaste que el amor no es una estafa; y que cuando es real no se acaba; intenté que no me veas llorar; que no veas mi fragilidad", dice Shakira en la canción.

Con esta canción, Shakira parece querer cerrar una etapa vital y musical con mensajes de superación como el que se puede escuchar en el estribillo: "Lo único que quiero es tu felicidad y estar contigo; una sonrisa tuya es mi debilidad; quererte sirve de anestesia al dolor; hace que me sienta mejor; para lo que necesites estoy viniste a completar lo que soy".

¿Qué es un acróstico?

En 'Acróstico' colaboran sus hijos Milan, de 10 años, y Sasha, de 8. De hecho, el tema se llama así porque contiene letras al principio, en medio o al final de sus versos con las que se puede formar una palabra o una frase. Por ejemplo, la primera palabra que se forma en el vídeo es Milan, el nombre de su hijo de 10 años. Y después llega el de su segundo hijo, Sasha, de 8 años.

Es una canción reposada y melancólica en la que los tres tocan el piano a seis manos. Los niños también cantan mientras la cámara pasea por una casa en penumbra y notamos un mensaje implícito para Gerard Piqué: él ya no tiene lugar en esta nueva etapa. No vemos fotografías de él, ni alusión directa alguna. No sabemos si este videoclip se ha realizado con el consentimiento del padre; en su momento, Shakira se quejó cuando Piqué llevó a su hijo Milan a hablar de fútbol en una tertulia de la Kings League.

Tal vez el mensaje más directo a su expareja sea este que canta: "Se ha de entregar entero el corazón, aunque le hagan daño sin razón". Shakira parece decir que, pese al sufrimiento por la ruptura, no quiere traspasar ese pesar a sus hijos, a quienes invita a amar.

Otros temas con alusiones a Piqué

En pocos meses la cantante de Barranquilla ha sacado al mercado temas de gran éxito como 'Te felicito', junto al puertorriqueño Rauw Alejandro, la primera de la trilogía de canciones dedicadas al padre de sus hijos.

Más tarde llegó 'Monotonía', una bachata que grabó con el puertorriqueño Ozuna. Pero el bombazo absoluto llegó junto al productor argentino Bizarrap, con quien acumuló en solo dos semanas casi 162 millones de reproducciones en plataformas como Spotify gracias a su sesión.

Junto a la también colombiana Karol G, Shakira publicó el tema titulado 'TQG' ('Te quedó grande'), en cuya letra sus seguidores también ven nuevas alusiones a sus exparejas, el exfutbolista español Gerard Piqué y el rapero puertorriqueño Anuel AA, respectivamente.

Letra completa de 'Acróstico'

Me enseñaste que el amor no es una estafa

Y que cuando es real no se acaba

Intenté que no me veas llorar

Que no veas mi fragilidad

Pero las cosas no son siempre como las soñamos

A veces corremos pero no llegamos

Nunca dudes que aquí voy a estar

Háblame, que te voy a escuchar

Y aunque la vida me tratara así

Voy a ser fuerte solo para ti.

Lo único que quiero es tu felicidad y еstar contigo

Una sonrisa tuya es mi debilidad

Querеrte sirve de anestesia al dolor

Hace que me sienta mejor

Para lo que necesites estoy

Viniste a completar lo que soy

Se nos rompió solo un plato, no toda la vajilla

Y aunque no sé poner la otra mejilla

Aprender a perdonar es de sabios.

Que solo te salga amor de esos labios

Si las cosas se dañan o se botan, se reparan

Los problemas se afrontan y se encaran

Hay que reírse de la vida

A pesar de que duelan las heridas

Se ha de entregar entero el corazón

Aunque le hagan daño sin razón

Lo único que quiero es tu felicidad y estar contigo.

Una sonrisa tuya es mi debilidad

Quererte sirve de anestesia al dolor

Hace que me sienta mejor

Para lo que necesites estoy

Viniste a completar lo que soy

Sirve de anestesia al dolor

Hace que me sienta mejor

Para lo que necesites estoy

Viniste a completar lo que soy.