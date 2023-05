Shakira olvida la venganza en su nueva canción que dedica a sus hijos

Muchos de sus seguidores han pensado que ya era hora de que la cantante colombiana pasara página, al menos artísticamente, y les regalara otro tipo de canciones. Se acabaron las venganzas musicales de Bizarrap, y las referencias a actuales parejas. Se terminaron los reproches en aquella mítica sesión que tuvo con el productor argentino, la Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53, en la que CLARA-mente la colombiana se despachó con el futbolista.

Ahora toca aferrarse a algo que la cantante confiesa en la canción que vino a "completar lo que soy / Sirve de anestesia al dolor / Hace que me sienta mejor": Sus hijos

En el videoclip que acompaña a la canción, la colombiana se representa como una mamá pájaro y a sus dos hijos como unos polluelos que tras nacer y romper el cascaron, son protegidos por su madre.

Mientras avanza el vídeo van apareciendo los versos de la canción y con las primeras letras se van formando en la pantalla el nombre de los dos hijos que tuvo con el futbolista Piqué: Milán y Shasha. De ahí el título de la canción: Acróstico

No todo es amor en la composición. Shakira sigue recordando en algunos versos que "aunque la vida me tratara así / voy a ser fuerte solo para ti". Otros versos destilan algo de resentimiento: "Me enseñaste que el amor no es una estafa, y que cuando es real no se acaba".

Y a la hora de dar consejos a sus hijos, las estrofas recuerdan que la cantante no olvida su experiencia: “A pesar de que duelan las heridas / Se ha de entregar entero el corazón / Aunque le hagan daño sin razón”

Esta es la letra de 'Acróstico'

Me enseñaste que el amor no es una estafa, y que cuando es real no se acaba

Intenté que no me veas llorar, que no vieras mi fragilidad, pero

Las cosas no son siempre como las soñamos

A veces corremos, pero no llegamos

Nunca dudes que aquí voy a estar

Háblame que te voy a escuchar...

Y aunque la vida me tratara así

Voy a ser fuerte solo para ti

Lo único que quiero es tu felicidad

Y estar contigo

La sonrisa tuya es mi debilidad

Quererte

Sirve de anestesia al dolor

Hace que me sienta mejor

Para lo que necesites estoy

Viniste a completar lo que soy

Se nos rompió solo un plato no toda la vajilla,

Y aunque no sé poner la otra mejilla

Aprender a perdonar es de sabios,

Que solo te salga amor de esos labios

Si las cosas se dañan no se botan, se reparan,

los problemas se afrontan y se encaran

Hay que reírse de la vida

A pesar de que duelan las heridas

Se ha de entregar entero el corazón

Aunque le hagan daño sin razón

Lo único que quiero es tu felicidad

Y estar contigo

Una sonrisa tuya es mi debilidad

Quererte

Sirve de anestesia al dolor

Hace que me sienta mejor

Para lo que necesites estoy

Viniste a completar lo que soy

Sirve de anestesia al dolor

Hace que me sienta mejor