Última hora de la Flotilla en directo: Israel traslada a una prisión en el desierto a 473 tripulantes de la Flotilla

La Global Sumud Flotilla asegura que la interceptación de sus barcos en aguas internacionales constituye un "crimen de guerra" y reclama una intervención de los gobiernos para garantizar la seguridad de los detenidos y "exigir su liberación inmediata". La tripulantes han usado términos como "secuestro" o "detención ilegal" para referirse a los arrestos.

"Cada acto de represión contra nuestra flotilla, cada escalada de violencia en Gaza y cada intento de reprimir las acciones de solidaridad no hacen más que reforzar nuestra determinación", afirman.

Las autoridades israelíes aseguran que se encuentran bien. Según las últimas informaciones, Israel estaría valorando emitir una orden de deportación para todos y ha asegurado este jueves que ninguno de los barcos de la Global Sumud Flotilla había logrado traspasar el "bloqueo naval".

Más de 600 agentes, personal del servicio penitenciario y de inmigración están desplegados para hacerse cargo de los detenidos de la flotilla. Una vez en tierra los activistas han sido escoltados por la policía, donde han sido identificados. El siguiente paso será la deportación de los activistas a sus países de origen en los próximos días.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, felicita al Ejército por impedir la entrada de la Flotilla y desmontar "una campaña de deslegitimación" contra Israel. "Felicito a los combatientes y comandantes de la Armada, que han llevado a cabo su operación durante Yom Kipur de la manera más profesional y eficiente posible", ha señalado en sus redes sociales.

Protestas en apoyo a la Flotilla

Manifestaciones en Madrid y Barcelona y otras ciudades del mundo en señal de apoyo a la Flotilla que trataba de llegar con ayuda humanitaria para Gaza. En Barcelona, dos personas han sido detenidas y hay 14 Mossos d'Esquadra heridos con contusiones por el lanzamiento de objetivos.

En Sevilla, también miles de personas se han manifestado para reclamar la libertad de los activistas de la flotilla y el fin de la situación en Gaza. A diferencia de Madrid y Barcelona, no ha habido incidentes. En Toledo también se han manifestado en solidaridad con el pueblo palestino. La concentración ha tenido lugar en pleno Casco Histórico.

