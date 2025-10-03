FLOTILLA
Última hora de la Flotilla en directo: Israel traslada a una prisión en el desierto a 473 tripulantes de la Flotilla
Sigue en directo la última hora sobre los tripulantes de la flotilla retenidos por Israel.
Publicidad
La Global Sumud Flotilla asegura que la interceptación de sus barcos en aguas internacionales constituye un "crimen de guerra" y reclama una intervención de los gobiernos para garantizar la seguridad de los detenidos y "exigir su liberación inmediata". La tripulantes han usado términos como "secuestro" o "detención ilegal" para referirse a los arrestos.
"Cada acto de represión contra nuestra flotilla, cada escalada de violencia en Gaza y cada intento de reprimir las acciones de solidaridad no hacen más que reforzar nuestra determinación", afirman.
Las autoridades israelíes aseguran que se encuentran bien. Según las últimas informaciones, Israel estaría valorando emitir una orden de deportación para todos y ha asegurado este jueves que ninguno de los barcos de la Global Sumud Flotilla había logrado traspasar el "bloqueo naval".
Más de 600 agentes, personal del servicio penitenciario y de inmigración están desplegados para hacerse cargo de los detenidos de la flotilla. Una vez en tierra los activistas han sido escoltados por la policía, donde han sido identificados. El siguiente paso será la deportación de los activistas a sus países de origen en los próximos días.
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, felicita al Ejército por impedir la entrada de la Flotilla y desmontar "una campaña de deslegitimación" contra Israel. "Felicito a los combatientes y comandantes de la Armada, que han llevado a cabo su operación durante Yom Kipur de la manera más profesional y eficiente posible", ha señalado en sus redes sociales.
Protestas en apoyo a la Flotilla
Manifestaciones en Madrid y Barcelona y otras ciudades del mundo en señal de apoyo a la Flotilla que trataba de llegar con ayuda humanitaria para Gaza. En Barcelona, dos personas han sido detenidas y hay 14 Mossos d'Esquadra heridos con contusiones por el lanzamiento de objetivos.
En Sevilla, también miles de personas se han manifestado para reclamar la libertad de los activistas de la flotilla y el fin de la situación en Gaza. A diferencia de Madrid y Barcelona, no ha habido incidentes. En Toledo también se han manifestado en solidaridad con el pueblo palestino. La concentración ha tenido lugar en pleno Casco Histórico.
Más Noticias
- Así es Jihad Al-Shamie, principal autor del ataque terrorista con dos muertos en una sinagoga de Manchester: "Llevaba chaleco antibalas y cinturón de explosivos"
- Avistan drones en el aeropuerto de Múnich que obligan a cancelar 17 vuelos
- Israel estaría valorando emitir una orden de deportación para todos los miembros de la Flotilla
Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com
Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' enAtresplayer.
Última hora de la Flotilla en directo: Detenidos cuatro menores en Girona durante protestas pro Palestina
Las manifestaciones en apoyo a Palestina en Cataluña dejaron seis detenidos y varios incidentes. En Barcelona, dos personas fueron arrestadas acusadas de desórdenes públicos, daños, posesión de artefactos incendiarios y atentado contra la autoridad, mientras otro manifestante quedó en calidad de investigado.
En Girona, cuatro menores fueron detenidos por desórdenes públicos y daños, principalmente en un restaurante de comida rápida. Todos ellos quedaron en libertad tras declarar ante los Mossos d’Esquadra. Los altercados provocaron contusiones a 14 agentes policiales. Las protestas se enmarcan en la ola de movilizaciones surgida tras la interceptación de la flotilla con destino a Gaza.
Última hora de la Flotilla en directo: Netanyahu felicita a la Armada israelí por frenar la flotilla hacia Gaza
El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, felicitó en X a los soldados y comandantes de la Armada por la interceptación de la Global Sumud Flotilla durante Yom Kippur. Ha destacado que las operaciones se realizaron "de la manera más profesional y eficiente" y aseguró que la acción evitó la entrada de decenas de barcos en la "zona de guerra".
Netanyahu subraya además que la misión logró repeler "una campaña de deslegitimación contra Israel".
Última hora de la Flotilla en directo: Estudiantes de la UAB bloquean accesos en apoyo a Palestina tras asalto a la Flotilla
Estudiantes de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) bloquearon este viernes los accesos al campus en protesta por la interceptación de la Global Sumud Flotilla rumbo a Gaza. La acción coincidió con la huelga de docentes y alumnos convocada en solidaridad con Palestina.
El Sindicato de Estudiantes de los Països Catalans (SEPC) informó que se organizaron "piquetes combativos con barricadas" en distintos puntos del recinto universitario.
Última hora de la Flotilla en directo: 2 detenidos y 14 Mossos heridos en las protestas de Barcelona
Las manifestaciones multitudinarias en Barcelona tras la interceptación de la Global Sumud Flotilla ha sido las que más incidentes han registrado.
A la movilización asistieron un total de 15.000 personas en el momento de mayor afluencia. Los Mossos d'Escuadra detuvieron a dos personas durante las protestas.
Además, 14 agentes de los Mossos han sufrido contusiones de diversa consideración, en principio leves, a causa del lanzamiento "masivo" de objetos.
Última hora de la Flotilla en directo: Un barco de la flotilla llega a Chipre tras interceptación israelí
Un barco de la flotilla con ayuda para Gaza atracó en Lárnaca, Chipre, tras pedir permiso por motivos humanitarios y de repostaje, ha informado el Gobierno chipriota. La embarcación transportaba a 21 extranjeros, cuyas necesidades básicas ha sido atendidas y se les ha ofrecido asistencia consular.
No se confirmó si la nave estuvo entre las interceptadas por Israel, que un día antes detuvo a más de 450 activistas de unas 40 embarcaciones, generando condena internacional.
Última hora de la Flotilla en directo: Israel expulsa del país a cuatro parlamentarios italianos que viajaban en la Flotilla
Cuatro parlamentarios italianos que viajaban en la Global Sumud Flotilla, interceptada por Israel rumbo a Gaza, fueron liberados y trasladados al aeropuerto de Tel Aviv para volar a Roma, según ha informado el Ministerio de Exteriores de Italia.
Se trata de las eurodiputadas Benedetta Scuderi y Annalisa Corrado, el senador Marco Croatti y el diputado Arturo Scotto.
El ministro Antonio Tajani había solicitado su liberación en contacto directo con su homólogo israelí. En total fueron detenidos 46 italianos, incluidos periodistas.
Última hora de la Flotilla en directo: Israel traslada a prisión a 473 tripulantes de la Flotilla
Las autoridades israelíes trasladaron a la prisión de Saharonim, en el desierto del Neguev, a los 473 tripulantes de la Global Sumud Flotilla, detenidos tras intentar romper el bloqueo a Gaza. Según ha informado la abogada Loubna Yuma, del equipo jurídico Adalah, los pasajeros fueron llevados a esta cárcel tras la interceptación de sus barcos.
Última hora de la Flotilla en directo: Estados Unidos tacha a la flotilla de "provocación innecesaria"
El Departamento de Estado de EEUU calificó como "provocación innecesaria" la misión de la Global Sumud Flotilla hacia Gaza, tras ser interceptada por Israel. Washington afirmó que seguirá de cerca la situación y que apoyará a sus ciudadanos detenidos. La flotilla denunció un "crimen de guerra" por el abordaje en aguas internacionales y pidió la intervención internacional para liberar a los retenidos.
Última hora de la Flotilla en directo: Manifestaciones en apoyo a la Flotilla y a Gaza
Cargas policiales en las manifestaciones de Madrid y Barcelona, donde hay dos detenidos y cuatro mossos heridos. Los manifestantes han tratado de cortar la Ronda del Litoral. Las protestas se han repetido, de forma pacífica, en Toledo, Sevilla, Valencia y Bilbao.
Las protestas se extienden por todo el mundo. En Túnez también se han producido enfrentamientos con la policía. Bengalas esta noche en Atenas, en Grecia. Y manifestación pacífica en Roma, en Italia.
Última hora de la Flotilla en directo: Hamás anunciará "muy pronto" su decisión
Hamás asegura que anunciará "muy pronto" su postura sobre el plan de paz para Gaza, aunque ya avanza que no acepta "amenazas, dictados ni presiones".
No obstante, reitera su compromiso para alcanzar acuerdos considerando que "el tiempo es sangre", en alusión a los más de 66.000 palestinos muertos.
El denominado plan "de paz" incluye, entre sus 20 puntos, un órgano de gobierno provisional presidido por Donald Trump.
Última hora de la Flotilla en directo: Hamás aún no se pronuncia sobre el plan de paz
Todo ocurre cuando Hamás todavía no ha dicho si acepta o no el plan de paz pactado entre Donald Trump y Netanyahu.
La Liga Árabe ha arrojado serias dudas sobre la viabilidad de la propuesta porque argumentan que falta concreción en algunos puntos, y dicen que otros son, directamente, inaceptables.
Última hora de la Flotilla en directo: Nuevas Flotillas zarpan rumbo a Gaza
Una diputada de Más Madrid viaja a bordo de una segunda flotilla hacia Gaza junto a otros seis españoles. En total son 92 activistas que zarparon el pasado fin de semana desde Italia.
Hay más flotillas, una ha partido en las últimas horas. Está compuesta por 45 barcos civiles que han zarpado desde Turquía hacia el Mediterráneo con banderas palestinas y turcas. Entre los los participantes hay personas de varias nacionalidades, entre ellas la española.
Última hora de la Flotilla en directo: Los tripulantes retenidos serán deportados
¡Buenos días! Seguimos pendientes de toda la actualidad sobre la Flotilla interceptada por Israel.
Las autoridades israelíes aseguran que los tripulantes arrestados se encuentran bien. Según las últimas informaciones, Israel estaría valorando emitir una orden de deportación para todos los miembros de la Flotilla. Serían ubicados en dos vuelos con destino Londres, y a Madrid.
Publicidad