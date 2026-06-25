Muere Alazne Solabarrieta, una mujer de ascendencia vasca en los terremotos de Venezuela

A consecuencia de los terremotos que han sacudido el norte de Venezuela y, según ha confirmado la presidenta del país, Delcy Rodríguez, de momento hay 164 muertos y 971 heridos, sin contar los del estado de La Guadia, la zona más devastadora.

Entre las víctimas se encuentra Alazne Solabarrieta Lecea, una mujer de 65 años, nacida en Caracas pero de ascendencia vasca. Tenía dos hijos, Alazne e Ilargi.

A primera hora de la mañana, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, trasladó no tener constancia de ninguna persona desaparecida o fallecida de nacionalidad española. Pero a lo largo del jueves, el que fuera diputado y senador del PNV Iñaki Anasagas, ha confirmado la muerte de la mujer.

Junto a ella se encontraba su marido Koldo Olalde, que ha sobrevivido y rescatado en camilla. La víctima era nieta del alcalde del municipio vizcaíno Ondarroa durante la Segunda República, José María Solabarrieta, quien tuvo que exiliarse a Venezuela.

En el país latino nació Alazne, prima de María Esther Solabarrieta, ex directora de Aguas del Gobierno Vasco y ex diputada Foral de Acción Territorial y Medio Ambiente de Bizkaia. Además, es la mujer del que fuera diputado y senador del PNV Iñaki Anasagas.

Ayuda del Gobierno de España

El Gobierno español ha ofrecido al ejecutivo de Venezuela la ayuda de la Unidad Militar de Emergencias (UME) así como de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) tras los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que han sacudido en las últimas horas el país.

Ante el colapso de las comunicaciones, el Gobierno ha habilitado además una plataforma para localizar desaparecidos. Hasta el momento, se han reportado más de 4.400 personas sin contacto con sus familias a través del sitio 'desaparecidosterremotovenezuela.com'.

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