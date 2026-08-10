La sorprendente historia de Camila: "Fui al hospital por un dolor de espalda y salí con un bebé"

Camila acudió al médico por un fuerte dolor de espalda que fue diagnosticada al principio como ciática e infección de orina. El pasado lunes acudió al centro de salud, donde recibió tratamiento con analgésicos e inyecciones. Sin embargo, el miércoles el dolor no había desaparecido y los sanitarios le indicaron que la infección persistía.

Dos días después, el jueves, Camila regresó al hospital debido a unos fuertes pinchazos en la parte baja de la espalda. Fue entonces cuando ocurrió lo inesperado: los médicos le realizaron una ecografía y le comunicaron que estaba embarazada. "Me dolía la espalda y vi que llamaban a un ecógrafo y no entendía nada", recuerda la protagonista, que no podía dar crédito a lo que estaba sucediendo.

La noticia resultó todavía más sorprendente porque Camila asegura que había tenido la regla apenas tres semanas antes, tomaba pastillas anticonceptivas y llevaba una vida completamente normal, incluyendo el ir al gimnasio con frecuencia. El primer día, reconoce, lo pasó especialmente mal, intentando asimilar una situación que parecía imposible.

Además, el caso tenía otro matiz desconcertante. En febrero, Camila se había sometido a una ecografía vaginal con motivo de una intervención para retirarle un quiste, pero en aquella ocasión nadie le comunicó que estuviera embarazada. Ahora, tras acudir al hospital por un supuesto problema de espalda, salió del centro con un bebé de 3,3 kilogramos y 49 centímetros entre los brazos.

Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas