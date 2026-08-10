Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

En plató

La sorprendente historia de Camila: "Fui al hospital por un dolor de espalda y salí con un bebé"

Camila fue al hospital por un dolor de espalda insoportable, pero, lo que no se esperaba era que en realidad estaba de parto e iba a salir con un bebé entre las manos.

bebé sorpresa

Publicidad

Marta Ruiz Romero
Marta Ruiz Romero
Publicado:

Camila acudió al médico por un fuerte dolor de espalda que fue diagnosticada al principio como ciática e infección de orina. El pasado lunes acudió al centro de salud, donde recibió tratamiento con analgésicos e inyecciones. Sin embargo, el miércoles el dolor no había desaparecido y los sanitarios le indicaron que la infección persistía.

Dos días después, el jueves, Camila regresó al hospital debido a unos fuertes pinchazos en la parte baja de la espalda. Fue entonces cuando ocurrió lo inesperado: los médicos le realizaron una ecografía y le comunicaron que estaba embarazada. "Me dolía la espalda y vi que llamaban a un ecógrafo y no entendía nada", recuerda la protagonista, que no podía dar crédito a lo que estaba sucediendo.

La noticia resultó todavía más sorprendente porque Camila asegura que había tenido la regla apenas tres semanas antes, tomaba pastillas anticonceptivas y llevaba una vida completamente normal, incluyendo el ir al gimnasio con frecuencia. El primer día, reconoce, lo pasó especialmente mal, intentando asimilar una situación que parecía imposible.

Además, el caso tenía otro matiz desconcertante. En febrero, Camila se había sometido a una ecografía vaginal con motivo de una intervención para retirarle un quiste, pero en aquella ocasión nadie le comunicó que estuviera embarazada. Ahora, tras acudir al hospital por un supuesto problema de espalda, salió del centro con un bebé de 3,3 kilogramos y 49 centímetros entre los brazos.

Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3 » Programas » Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Javier acelera para volver a ganar en AlaZ: arranque de 14 aciertos… ¡y tensión a dos del bote de Pasapalabra!

Javier acelera para volver a ganar en AlaZ: arranque de 14 aciertos… ¡y tensión a dos del bote de Pasapalabra!

“¿Mamá o papá?”: Javier se moja ante la pregunta imposible de Roberto Leal

“¿Mamá o papá?”: Javier se moja ante la pregunta imposible de Roberto Leal

“¿Cómo estabas bailando?”: el vacile de Roberto Leal a David en La Pista

“¿Cómo estabas bailando?”: el vacile de Roberto Leal a David en La Pista

La queja de Paula Prendes tras escuchar La Marsellesa en La Pista: “Hemos sido engañados”
Mejores momentos | 10 de agosto

La queja de Paula Prendes tras escuchar La Marsellesa en La Pista: “Hemos sido engañados”

Javier hace autocrítica al pasar otra vez por la Silla Azul: “Me he sacado un bono”
Mejores momentos | 10 de agosto

Javier hace autocrítica al pasar otra vez por la Silla Azul: “Me he sacado un bono”

Luis Fonto
ENTREVISTA

Luis Font revela cómo logró salir adelante tras dejar Locomía y atravesar una etapa de vulnerabilidad

Luis Font se ha sentado en el plató de YAS Verano para contar como ha sido resurgir de sus cenizas. Su pasado en Locomía, la relación con s hermano Xavier Font y el superar problemas personales que le hundieron en un pozo sin fondo durante mucho tiempo.

Terremoto
Última hora

Al menos 52 fallecidos en el terremoto de magnitud 7,4 ocurrido en Colombia

Algunas Ciudades de Colombia han sido sacudidas por un potente terremoto de magnitud 7,4. Se ha llevado por delante 52 vidas, ha dejado heridos y desaparecidos entre los escombros así como edificios completamente destrozados.

Norah

Norah, preocupada por la vulnerabilidad de las menores en Ceuta: "No podemos meter a más gente en casa"

bebé sorpresa

La sorprendente historia de Camila: "Fui al hospital por un dolor de espalda y salí con un bebé"

Fuegos artificiales

Jesús, afectado por el accidente del espectáculo de fuegos artificiales en Altea: "Vi a la niña con el vestido lleno de sangre"

Publicidad