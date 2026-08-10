Sadakat presiona a Cihan: "Mine es la mujer que debe continuar tu linaje"

La llegada de Mine a la mansión ha provocado un durísimo enfrentamiento entre Cihan y Sadakat. Indignado al descubrir que su madre permitió la entrada de su expareja, el empresario le ha exigido explicaciones.

Pero Sadakat no solo ha defendido su decisión, sino que ha ido mucho más allá. Convencida de que el embarazo lo cambia todo, le ha recordado a su hijo que Mine espera al heredero de la familia. "Ella es la mujer que está capacitada para continuar tu linaje", le ha asegurado.

Cihan ha intentado dejar claro que el embarazo solo le concierne a él y que será él quien tome todas las decisiones relacionadas con ese bebé. Sin embargo, Sadakat le ha respondido que también es su nieto y que no piensa dar un paso atrás.

Lejos de ceder a la presión de su madre, Cihan ha puesto fin a la discusión: "Mi esposa es Alya. Y eso no vas a poder cambiarlo jamás". ¿Conseguirá Sadakat imponer su voluntad o Cihan seguirá luchando por proteger su matrimonio con Alya?

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas