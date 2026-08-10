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Jesús, afectado por el accidente del espectáculo de fuegos artificiales en Altea: "Vi a la niña con el vestido lleno de sangre"

Jesús fue uno de los asistentes al espectáculo de Altea que resultaron heridos tras el impacto de un proyectil. Él recibió el golpe en una pierna, mientras que su hija, de tan solo 11 años, sufrió otro impacto en la espalda.

Fuegos artificiales

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Marta Ruiz Romero
Marta Ruiz Romero
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Al menos 27 personas resultaron heridas tras impactar una carcasa de los fuegos artificiales en la zona de espectadores durante el espectáculo del Castell de l’Olla, celebrado en la playa de Altea, Alicante. Entre los afectados se encontraban Jesús, su mujer y su hija, que habían acudido al evento y se habían situado en la segunda fila de la playa.

De repente, uno de los proyectiles alcanzó a Jesús en una pierna, mientras que otro impactó en la parte baja de la espalda de su hija. Ambos fueron trasladados en ambulancia al centro de salud más cercano y, posteriormente, tuvieron que recorrer hasta tres hospitales hasta recibir la atención médica necesaria para tratar sus heridas.

Jesús recuerda con angustia los momentos posteriores al impacto. "Del mismo impacto caí al suelo y no escuchaba nada por los oídos", explica, debido al fuerte zumbido. Al intentar incorporarse, vio a su hija con el vestido blanco completamente manchado de sangre. "Vi a la niña con el vestido lleno de sangre y no sabía la gravedad de lo que le había pasado", relata, mientras asegura que pidió ayuda desesperadamente.

En medio del caos, una joven que no conocían acudió en su ayuda. "Una chica que no conocía cogió a mi hija en brazos y la llevó a la ambulancia", cuenta Jesús emocionado. El padre asegura que nunca olvidará aquel gesto y aprovecha para agradecer públicamente a la joven la ayuda que prestó a su hija en uno de los momentos más angustiosos de la noche.

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