Última hora del terremoto en Venezuela, en directo: Delcy Rodríguez confirma al menos 32 muertos y más de 700 heridos

Eran las seis de la tarde en Venezuela -de madrugada en España- cuando la tierra tembló. El país latino ha sufrido dos terremotos: el primero, de 7 con 2 de magnitud. 40 segundos más tarde, una réplica de 7 con 5.

La presidenta del país, Delcy Rodríguez, ha confirmado en una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión que al menos 32 personas han muerto y más de 700 han resultado heridas, a falta de "la cifras que pueda arrojar el estado La Guaira", la zona más devastada.

El impacto ha sido devastador, ya que al producirse a poca profundidad, el temblor ha tenido un enorme poder de destrucción que ha dejado edificios derrumbados, supermercados destrozados y múltiples estructuras al borde del colapso.

Las autoridades han señalado derrumbes en varias zonas de Caracas, así como daños en los estados de Miranda, La Guaira, Aragua, Falcón y Carabobo. Además, el Aeropuerto Internacional de Maiquetía ha tenido que cerrar tras sufrir daños en su infraestructura, sin que por el momento se hayan detallado las afectaciones concretas.

En Caracas y alrededores, miles de personas han pasado la noche en la calle, entre el miedo a un nuevo seísmo y al no poder regresar a sus casas porque muchas de ellas han quedado reducidas a escombros. A la destrucción se suman cortes de luz y gas en varias regiones. También se han cancelado los vuelos y los colegios han cerrado, son algunas de las primeras medidas adoptadas.

Estado de emergencia

La presidenta ha comparecido de urgencia para anunciar el "estado de emergencia" y pedir calma a la población. También ha solicitado que todo el personal sanitario se incorpore de inmediato a sus puestos. Por ahora, las autoridades evitan dar cifras oficiales de víctimas, aunque algunos responsables locales ya hablan de fallecidos.

El Gobierno ha habilitado además una plataforma para localizar desaparecidos, ante el colapso de las comunicaciones. A través del sitio 'desaparecidosterremotovenezuela.com', los familiares pueden registrar a personas incomunicadas y consultar actualizaciones. Hasta el momento, se han reportado más de 4.400 personas sin contacto con sus familias, aunque no todas figuran como desaparecidas.

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