Venezuela
Última hora del terremoto en Venezuela, en directo: Delcy Rodríguez confirma al menos 32 muertos y más de 700 heridos
Sigue en directo la última hora de los dos terremotos en Venezuela.
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Eran las seis de la tarde en Venezuela -de madrugada en España- cuando la tierra tembló. El país latino ha sufrido dos terremotos: el primero, de 7 con 2 de magnitud. 40 segundos más tarde, una réplica de 7 con 5.
La presidenta del país, Delcy Rodríguez, ha confirmado en una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión que al menos 32 personas han muerto y más de 700 han resultado heridas, a falta de "la cifras que pueda arrojar el estado La Guaira", la zona más devastada.
El impacto ha sido devastador, ya que al producirse a poca profundidad, el temblor ha tenido un enorme poder de destrucción que ha dejado edificios derrumbados, supermercados destrozados y múltiples estructuras al borde del colapso.
Las autoridades han señalado derrumbes en varias zonas de Caracas, así como daños en los estados de Miranda, La Guaira, Aragua, Falcón y Carabobo. Además, el Aeropuerto Internacional de Maiquetía ha tenido que cerrar tras sufrir daños en su infraestructura, sin que por el momento se hayan detallado las afectaciones concretas.
En Caracas y alrededores, miles de personas han pasado la noche en la calle, entre el miedo a un nuevo seísmo y al no poder regresar a sus casas porque muchas de ellas han quedado reducidas a escombros. A la destrucción se suman cortes de luz y gas en varias regiones. También se han cancelado los vuelos y los colegios han cerrado, son algunas de las primeras medidas adoptadas.
Estado de emergencia
La presidenta ha comparecido de urgencia para anunciar el "estado de emergencia" y pedir calma a la población. También ha solicitado que todo el personal sanitario se incorpore de inmediato a sus puestos. Por ahora, las autoridades evitan dar cifras oficiales de víctimas, aunque algunos responsables locales ya hablan de fallecidos.
El Gobierno ha habilitado además una plataforma para localizar desaparecidos, ante el colapso de las comunicaciones. A través del sitio 'desaparecidosterremotovenezuela.com', los familiares pueden registrar a personas incomunicadas y consultar actualizaciones. Hasta el momento, se han reportado más de 4.400 personas sin contacto con sus familias, aunque no todas figuran como desaparecidas.
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Última hora terremoto en Venezuela | Italia pedirá a la UE activar el mecanismo de Protección Civil
El ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, ha anunciado que pedirá a la Unión Europea activar el mecanismo de Protección Civil para coordinar y financiar la ayuda de emergencia a Venezuela .
"Sigo con atención la evolución de la situación tras el violento terremoto que ha sacudido Venezuela. Expreso mi solidaridad con la presidenta interina Delcy Rodríguez y el apoyo de Italia al pueblo venezolano en este momento tan difícil", afirmó Tajani en la red social X. También trasladó el pésame de Italia por las víctimas ya confirmadas.
Última hora terremoto en Venezuela | La India ofrece "toda la ayuda posible"
El primer ministro de la India, Narendra Modi, ha mostrado su solidaridad con Venezuela tras los dos potentes terremotos que han sacudido el país. En un mensaje publicado en la red social X, ha transmitido sus condolencias al pueblo venezolano y a las familias de las víctimas.
"En nombre del pueblo de la India, transmito nuestro más sincero pésame al Gobierno y al pueblo de Venezuela, especialmente a las familias que han perdido a sus seres queridos. Rezamos por la pronta recuperación de los heridos y nos solidarizamos con todos los afectados en estos momentos difíciles", declaró.
Además, Modi subrayó la disposición de su país a colaborar en la respuesta a la emergencia al afirmar: "La India está dispuesta a prestar toda la ayuda posible".
Última hora terremoto en Venezuela | Plataforma desaparecidos
El Gobierno venezolano ha puesto en marcha una plataforma digital para ayudar a localizar a personas desaparecidas tras los terremotos. El objetivo es facilitar el contacto entre familiares en un momento en el que las comunicaciones están muy afectadas.
A través de esta web, los ciudadanos pueden registrar a personas con las que no han logrado contactar y actualizar la información cuando sean localizadas.
Última hora terremoto en Venezuela | Daños en Caracas
Las autoridades informan de derrumbes de edificios en distintos puntos de la capital y de importantes daños en varias infraestructuras. El Aeropuerto Internacional de Maiquetía ha tenido que cerrar después de sufrir desperfectos, aunque todavía no se conocen todos los detalles.
Además de Caracas, los efectos del terremoto también se han dejado sentir en otros estados como Miranda, La Guaira, Falcón y Carabobo.
Última hora terremoto en Venezuela | Solidaridad internacional
Los Gobiernos de distintos países han enviado mensajes de apoyo y solidaridad al pueblo venezolano. Entre ellos están Brasil, Ecuador, Perú, Chile, México, Panamá y Cuba.
Algunos dirigentes ya estudian posibles medidas de ayuda para colaborar en las tareas de emergencia. Admeás, desde Estados Unidos han llegado mensajes de apoyo a los afectados y Trump ha enviado ayuda.
Última hora terremoto en Venezuela | "Hay gente viva"
Los equipos de rescate siguen trabajando entre los escombros. En algunos edificios derrumbados de Caracas, vecinos y efectivos de Protección Civil intentan localizar a personas que podrían haber quedado atrapadas.
Muchos colaboran retirando restos de estructuras con cubos y herramientas básicas a contrarreloj por encontrar supervivientes. "Hay gente viva", repiten quienes participan en las tareas de búsqueda.
Última hora terremoto en Venezuela | Apenas 40 segundos
Los dos fuertes terremotos se registraron alrededor de las 18:05 horas. El primero alcanzó una magnitud de 7,2 y, apenas 39 segundos después, se produjo un segundo seísmo aún más intenso, de 7,5.
Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, ambos movimientos formaron un fenómeno conocido como "doblete sísmico". Tras una primera evaluación, las autoridades estadounidenses decidieron cancelar la alerta de tsunami que se había emitido para Puerto Rico y las Islas Vírgenes.
El epicentro de los dos terremotos se localizó a menos de 30 kilómetros al sureste de la ciudad de Yumare, en el estado de Yaracuy. Los temblores también se sintieron con fuerza en Caracas, situada a unos 300 kilómetros al este del epicentro.
Última hora terremoto en Venezuela | "¡Estados Unidos está listo, dispuesto y capacitado para ayudar!",
Ante la situación en Venezuela, Donald Trump ha ofrecido ayuda a las autoridades venezolanas. "¡Estados Unidos está listo, dispuesto y capacitado para ayudar!", escribió en su red social 'Truth Social'.
"He instruido a todas las agencias de nuestro gobierno para que se preparen para actuar con rapidez. Estaremos allí para nuestros nuevos y grandes amigos" y añadió que "los primeros informes no son alentadores".
Última hora terremoto en Venezuela | Trump asegura "un número devastador de muertos"
El presidente estadounidense Donald Trump ha asegurado que los dos terremotos que han sacudido Venezuela han dejado "un número devastador de muertos", aunque por el momento no existen cifras oficiales de víctimas.
En un mensaje publicado en Truth Social, afirmó que "los dos grandes terremotos que acaban de azotar al gran pueblo de Venezuela son de gran magnitud y han dejado un número devastador de muertos".
Última hora terremoto en Venezuela | Al menos 32 muertos y 700 heridos
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó este jueves que al menos 32 personas han perdido la vida y más de 700 resultaron heridas
"A esta hora, tenemos reportes de 32 fallecidos sin contar aún con la cifras que pueda arrojar el estado La Guaira, y más de 700 heridos que hemos estado recibiendo en emergencia tanto de hospitales públicos como de centros de salud privados", declaró en una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV)
Última hora terremoto en Venezuela | Continúan los trabajos
Tras el terremoto, los servicios de emergencia afrontan horas decisivas con los bomberos, sanitarios, policías y militares trabajando sin descanso para ayudar a la población y buscar posibles supervivientes entre los escombros.
La presidenta venezolana, Delcy Rodríguez, ha pedido a todo el personal sanitario que se incorpore a sus puestos de trabajo ante la llegada de numerosos heridos.
Última hora terremoto en Venezuela | Sacudida histórica
Venezuela vive una de las peores tragedias de su historia reciente. El país ha sufrido dos terremotos muy fuertes en apenas cuarenta segundos. Primero llegó un seísmo de 7,2 y, casi sin tiempo para reaccionar, otro de 7,5.
La fuerza de ambos temblores ha provocado derrumbes, daños en edificios y escenas de pánico en muchas ciudades.
Última hora terremoto Venezuela | Delcy alerta de un "elevado número de víctimas"
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha pedido a todo el personal sanitario que se incorpore de inmediato a sus puestos ante una jornada que se prevé especialmente complicada en los hospitales venezolanos.
"Es probable que haya un elevado número de víctimas y daños, y que el desastre probablemente sea generalizado"
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