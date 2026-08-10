"Si esa criatura nace, arruinaré su vida": Las hijas de la criada llega muy pronto a Antena 3

Las hijas de la criada llegará en tan solo unas semanas a Antena 3. Después de arrasar en atresplayer, la serie basada en la novela homónima y Premio Planeta de Sonsoles Ónega llegará en abierto para conquistar a los espectadores desde el primer capítulo.

La historia nos traslada a la Galicia de principios del s.XX, dónde la criada y la señora de un pazo se quedan a la vez embarazadas del dueño del mismo. El destino de las dos criaturas cambiará por completo después de que Renata ejecute su plan de venganza contra Don Gustavo.

Verónica Sánchez, Alain Hernández, Carlota Baró, Martina Cariddi o Judith Fernández son algunos de los actores que encabezan el elenco de una serie en la que el amor, el feminismo, la lucha de clases y la venganza jugarán un papel fundamental. ¡Os esperamos, muy pronto en Antena 3!

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