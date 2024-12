La impotencia de los padres de un menor agredido y amenazado de muerte: "Empezaron a sacar tásers , navajas, gas pimienta..."

Auténtico pavor a que su hijo salga a la calle. Eso es lo que sienten los padres de un chico de 14 años. Tanto a él como a sus amigos y otros chicos, hay un grupo violento de menores que les acosa.

Los padres de uno de los chicos denuncian en Espejo Público que, cada vez que su hijo sale de casa, le persiguen para amenazarle, agredirle y robarle.

"Cuidado que yo soy peligroso"

No contentos con llevar a cabo esas acciones, la banda violenta graba sus actos y los difunde a través de las redes sociales. Las imágenes son de una dureza que impresiona, y a parte de las agresiones, en ellas se ve a los atacantes forzando y obligando a los otros chicos a repetir lo que les dicen así como a darles el dinero que lleven encima.

En una de esas grabaciones se pueden ver los golpes y amenazas al mismo tiempo que la víctima de ese momento suplica a su agresor se detenga.

Pagar el chantaje "a escondidas de sus padres"

El padre y la madre han querido dar su testimonio a Espejo Público, pero preferían no desvelar su identidad por miedo, pero principalmente por que las mayores represalias la padezca su hijo: "Andan por la ciudad y le puede tocar a cualquiera"

No es la primera vez que ven o escuchan ese vídeo, pero no pueden evitar sufrir y se les saltan las lágrimas.

"Dame 20 hoy, dame 50 mañana"

El padre aseguraba que los amigos de su hijo sufren de forma constante las acciones de los violentos. Afirma conocer casos de chicos que han vendido una videoconsola para pagar el chantaje de los delincuentes, y evitar sus palizas: "Incluso los chavales hasta tienen miedo, alguno, de contárselo a los padres".

"Hay una banda"

"Son varios grupos", declaraba el padre, que añadía que existe una banda de más de 20 integrantes, pero que también han aparecido otros grupos que actúan de la misma manera: "Como a unos les salieron bien estas jugadas de conseguir dinero fácil de esta manera, pues se lo cuentan a otros (…) y se crean varios grupos".

Las autoridades, incapaces

Las fechorías de estos grupos son bien conocidas y también algunos de sus movimientos y zonas donde cometen sus delitos: "Normalmente están en la zona del Club Náutico de Vigo, en Vialia, que es un centro comercial (…) Donde va la juventud realmente, donde van los chicos de esas edades".

Plantar cara complicó la situación

"Mi hijo tuvo una reacción"

El progenitor narra una ocasión que provocó que desde entonces uno de esos grupos la tomara con su hijo, después de agredirle en repetidas ocasiones, pese a no conocerle con anterioridad: "Un día lo encerraron, le empezaron a pegar puñetazos en el pecho. Le empezaron a sacar tásers (pistolas eléctricas), navajas, gas pimienta, un montón de cosas. Se vio tan acorralado que agarró una botella del suelo y le pegó a uno un botellazo y escapó corriendo. Claro que la reacción no es buena. No supo como salir de aquel momento que le presionaban muy agresivamente".

"Rodaron la foto de mi hijo por todos lados"

Aquella ocasión llevó a los violentos a conseguir la fotografía y el número de teléfono del menor. EL padre denunciaba que difundieron su imagen y envían constantemente amenazas e insultos de todo tipo: "Muy agresivamente, todos amenazando. Recibimos (amenazas) de 60, 80 números de teléfono".

