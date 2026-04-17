Así fue el robo de película en un banco de Nápoles: máscaras de actores, toma de rehenes y una huida por las alcantarillas con el botín

Este jueves, una sucursal bancaria de Crédit Agricole, en pleno centro de Nápoles, sufrió un asalto de película. Eran alrededor de las 12:45 horas del mediodía cuando comenzaron a sonar las alarmas, y los Carabineri acudieron rápidamente al lugar, situado en la Piazza Medaglie d'Oro, en el distrito de Arenella. Allí, se encontraron con una situación insólita: un grupo de tres ladrones había irrumpido en el banco y retuvieron como rehenes a unas 25 personas, entre clientes y empleados.

Según apuntan los primeros informes de la investigación, los tres asaltantes iban armados, llevaban el rostro cubierto por máscaras de actores famosos y accedieron al banco por un túnel subterráneo tras abrir un agujero en el suelo. Una vez dentro, con los rehenes bajo las amenazas de armas, los ladrones fueron a por el botín: las cajas de seguridad que estaban en la bóveda de la sucursal.

Pese al amplio despliegue policial y que el asalto se produjo a plena luz del día, los ladrones consiguieron escapar y los rehenes fueron liberados tras dos horas retenidos. Ninguno de ellos resultó herido, aunque algunos tuvieron que recibir asistencia por el susto.

Los ladrones siguen prófugos

Los miembros del Grupo de Intervención Especial de los Carabinieri se adentraron en la sucursal alrededor de las 17:00 horas, pero ya no había nadie dentro. Los ladrones huyeron por el mismo pasadizo subterráneo que utilizaron para entrar al banco, a través de un agujero en el suelo conectado al sistema de alcantarillado local. Ahora, los investigadores inspeccionan el subsuelo para tratar de conseguir cualquier rastro que pueda ser útil para su identificación.

Los científicos también están analizando un coche de color negro con matrícula provisional que podrían haber utilizado los atracadores para llegar hasta el lugar. Aunque por el momento no se ha cuantificado la cantidad del botín, el objetivo fueron las cajas de seguridad, que podrían ser cientos de ellas. Allí se albergaban joyas familiares, dinero en efectivo, oro y diferentes objetos valiosos de los clientes.

En el centro de la investigación está la búsqueda de los autores del robo, que siguen prófugos. El alcalde de Nápoles, Gaetano Manfredi, declaró ante los medios que "se se trató de un robo planeado durante meses, perpetrado por profesionales de primer nivel que llevaron a cabo un trabajo verdaderamente espectacular". Manfredi añadió que le sorprendía "que tantas personas trabajaran en la clandestinidad durante meses sin que nadie se percatara. Esperamos que los responsables sean identificados rápidamente", sentenció. Ahora, las fuerzas del orden italianas trabajan exhaustivamente junto con la justicia para esclarecer los motivos del robo.

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