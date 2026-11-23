El PSOE ganará las próximas elecciones generales del 29N con casi diez puntos por encima del Partido Popular, según el último barómetro del CIS.

El Centro de Investigaciones Sociológicas otorga un 34,4% de los votos al Partido Socialista y un 24,7% de los votos al Partido Popular, lo que supondría una ventaja de 9,7 puntos para el partido de Pedro Sánchez.

PP y Vox no podrían gobernar

Además, el CIS de Tezanos, que vuelve a desmarcarse del resto de encuestas a solo seis días de los comicios, augura una caída de Vox de 2,8 puntos y aleja la posibilidad de una mayoría absoluta entre PP y Vox.

El barómetro de noviembre, dirigido por José Félix Tezanos y elaborado entre el 10 y el 17 de este mes, también pronostica un crecimiento de un punto para Frente Amplio.

El CIS refleja los resultados de su barómetro después de llevar a cabo 8.034 entrevistas en 1.688 municipios y con un margen de error de aproximadamente el 1%.

Estos resultados cerrarían la puerta a un gobierno de coalición entre PP y Vox, cuya suma se quedaría en el 40,3%, y la abrirían a una posible mayoría absoluta alcanzada entre los socialistas y otras fuerzas de izquierda y nacionalistas.

Lo que dice la mayoría de encuestas

Sin embargo, a seis días de las elecciones generales, la mayoría de encuestas otorgan una amplia mayoría absoluta para PP y Vox, que podrían formar gobierno a partir de los escaños conseguidos en las urnas el próximo 29 de noviembre.