Hugo del Prado, delegado de UIP de Jupol, sobre el desalojo de Sol: "Fue bastante rápido y ahora ya está todo más o menos restablecido"

Esta madrugada se ha producido el desalojo de la Puerta del Sol, una acampada que se ha prolongado durante más de un mes, desde el pasado sábado 26 de septiembre tras una manifestación convocada por el Sindicato de Inquilinas de Madrid en respuesta al desahucio de Maricarmen, que fallecía unos días después, el pasado 7 de octubre. Agentes de la Policía Nacional han desalojado este martes a las cerca de 400 personas, la mayoría gente sin hogar, que aún pernoctaban en el kilómetro cero de España.

Hugo del Prado, delegado de UIP de Jupol, ha atendido a Manu Sánchez en las Noticias de la Mañana de Antena 3 y ha confirmado que el desalojo de la Puerta del Sol se ha llevado a cabo sin incidentes, con normalidad y con tres detenciones.

"Hace ya unos días que suponíamos se iba a hacer por ciertas informaciones y un poco antes de las tres de la mañana se produjo el desalojo. Fue bastante rápido, algo menos de 400 personas estaban en ese momento pernoctando en la acampada, la inmensa mayoría gente sin hogar, y sin novedad. Fue bastante rápido y ahora ya está todo más o menos restablecido. A nosotros nos constan tres personas (detenidas)", ha explicado Hugo del Prado.

El desalojo de la Puerta del Sol ha llegado después de la entrada de la nueva delegada del Gobierno en Madrid, Pilar Trinidad Núñez, en sustitución de Francisco Martín.

"A nosotros nos constaba ya hace unos días que posiblemente hubiera el desalojo de Sol y nos constaba que había una previsión de levantar la acampada de Sol", ha indicado Hugo del Prado, delegado de UIP de Jupol.

Por último, Hugo del Prado ha aclarado cómo se ha llevado a cabo el desalojo y qué ha ocurrido con las personas que aún se encontraban en la acampada de la Puerta de Sol.

"Se les ha dio sacando por las calles aledañas. A unos dirección hacia Tirso de Molina, otros han tirado dirección hacia Gran Vía... Se les ha sacado por grupitos en distintas direcciones y nada, sin ningún tipo de novedad. La gente una vez que se vio fuera de la acampada se fue a otros lugares de la ciudad y sin ningún problema", ha concluido Hugo del Prado.

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