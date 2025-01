Un hostelero sin personal para su restaurante encuentra candidato en Espejo Público: "No exijo una experiencia total pero sí que valgan"

Chema tenía previsto abrir su restaurante en la localidad de Arcade, situada en la provincia de Pontevedra, a principios de diciembre y no pudo porque no encontró al equipo necesario para hacerlo. La escasez de profesionales de este sector en el actual mercado laboral supuso un obstáculo que golpeó de lleno su proyecto.

Realizó casi un centenar de entrevistas y no encontró a candidatos, lo contó en Espejo Público hace unos días. El hostelero se quejaba esta mañana en Espejo Público de la falta de profesionales y de las condiciones que exigen los candidatos. Y lo que ofrece no es malo: sueldo por convenio y dos días libres consecutivos a la semana. "No exijo una experiencia total pero sí que valgan y la gente que vale esta trabajando" asegura. En restauración es casi imposible tener fines de semana libre pues es cuando más se trabaja dice, "si tuviera la plantilla completa igual podría hacer turnos rotativos pero sin plantilla es imposible".

Rubén, candidato a trabajar en su restaurante

Espejo Público le ha puesto en contacto con Rubén, estudiante de hostelería interesado en el trabajo. A pesar de que vive en Guarda, Palencia, asegura que no le importaría trasladarse si el proyecto es bueno. Después de hablar en directo con Chema y tras explicar las condiciones de trabajo, Rubén asegura "creo que las condiciones son bastante buenas". Sabe que en hostelería el fin de semana se tiene que trabajar y no le importa.

Chema y Rubén han quedado en seguir hablando y ¡desde Antena 3 confiamos en que surja una relación laboral exitosa y duradera entre ellos!

