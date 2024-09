El hostelero que se ha rebelado contra los 'influencers': "Quiero clientes a los que les guste comer no que vistan de Prada"

Santi Temblador es propietario de El Cuelgue, un restaurante de Sevilla, y se declara harto de los 'influencers' que quieren ir a su local a comer gratis. Cuenta que normalmente ni si quiera contesta a quienes le escriben por las redes sociales pidiéndole colaboraciones. Unas colaboraciones que consisten en comer de forma gratuita en sus locales a cambio de compartir las imágenes de los platos en sus cuentas de redes y recomendar los locales a sus seguidores.

Sin embargo sí quiso responder al último creador de contenido que le escribió ofreciéndole sus servicios a cambio de comer gratis. Una conversación que ha trascendido a las redes sociales y que ya se ha convertido en viral.

'Influencer': Una pregunta... ¿hacéis colaboraciones con artistas?

Santi Temblador: ¿Cuál es el arte que realizas?

'Influencer': "Soy cantante"

Santi Temblador: "Perfecto, y la colaboración cómo sería?

'Influencer': "Pues mira. Sería ir, que ustedes me pusieran lo que quieran que promocione y yo lo subo en historias y reels diciendo dónde está el sitio y recomendándolo a mis seguidores"

Santi Temblador: "¿Y cuánto cobrarías por tus servicios?"

'Influencer': "En este caso como es un restaurante no suelo cobrar. Iría con mi novia y sería lo que me pusieran allí para probar gratuitamente y ya les haría el vídeo para mi perfil"

Cuenta Santi que en ocasiones algunos de los comensales de su restaurante son turistas con seguidores en su país que le ofrecen mostrar sus platos a cambio de no pagar la cuenta. Señala que el influencer que quiere comer y es crítico y paga su cuenta y después publica las informaciones. Reconoce que le cansa que muchos influencers quieran ir gratis a comer solo con el reclamo de compartir el contenido en sus redes.

Asegura que a él mismo no le interesa hacer publicidad a través de una persona que lo que busca es comer gratis. "El que valora la comida realmente es el que paga, no hay fiabilidad en alguien que quire comer gratis y decir que todo está perfecto", añade. Sostiene además que en sus restaurantes demasiado y no es justo que se les moleste con este pretexto. "Cuesta mucho sacar un negocio para adelante. Hay veces que te lo tomas por un insulto".

No le daría de comer a María Pombo a cambio de publicidad

Asegura que en el caso de que llegara una 'influencer' de la categoría de María Pombo tampoco le da de comer. "En esos casos les puedo invitar a un postrecito pero nada más", explica. "No veo que me interesa de que una influencer de moda venga a comer, quiero gente a la que le guste comer y no que le guste vestir Prada".