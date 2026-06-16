Un hombre mata a cuchilladas al terapeuta de su hijo tras encontrarle sin ropa: "La locura a la que puede llegar un padre al encontrase eso"

Un joven de 24 años fue detenido en la tarde del lunes tras entregarse en la comisaria policial de Burjassot (Valencia) con las manos ensangrentadas y confesando haber matado al logopeda de su hijo.

Según relata el padre del menor de 2 años, dejó al niño en la consulta, salió a fumar y volvió a irrumpir en la sesión. En ese instante, presuntamente, se encontró al especialista con los pantalones bajados y a su hijo sin pañal. La situación le hizo reclamar a golpes que se le mostraran las imágenes de las cámaras y ante la negativa de Vicente, el logopeda, el padre le acuchilló.

Otras madres sorprendidas

Desde 'Espejo Público' hemos podido hablar con otras madres, que también llevan a sus hijos a dicha clínica, y se llevaban las manos a la cabeza sorprendidas por lo ocurrido. "No me cuadra", decía una de ellas, Sara, que contaba que su hijo tenía 16 años y llevaba acudiendo a la consulta de Vicente desde los 7 años. "Me sorprende el testimonio del presunto asesino porque yo soy de las personas que nunca se van y se quedan en la sala de espera. A mi hijo le pregunto siempre y le reviso, si hubiera pasado alguna de esas cosas lo hubiese notado desde el principio".

Otra de las madres, cuyo hijo tenía cita con el especialista justo en el momento de los hechos, contaba que el menor acudió a la clínica y le abrió un hombre enfadado con un: "¡Vicente no está!".

Hasta ahora las reacciones recogidas son de sorpresa y habrá que esperar a que se esclarezcan los hechos para conocer si las acusaciones del padre que degolló al especialista son ciertas y si realmente abusaba de su hijo. La investigación ya está abierta y el joven, que ha pasado la noche en el calabozo, está colaborando, según hemos podido conocer. Será esta tarde cuando pase a disposición judicial.

¿Acto espontáneo o planeado?

"El estado de locura al que puede llegar un padre al encontrarse tal situación", comentaba Susana Díaz al contemplar la opción de que fuese cierto el relato del padre y sumando el factor de que "se trata de niños con necesidades especiales".

Al respecto, Teresa Domínguez, periodista de Levante EMV, explica que se trata de dar con el modo de proceder del presunto asesino: "El grupo de homicidios trata de ver si el joven tenía sospechas de que eso podía suceder y por eso llevaba una navaja encima y dejó la puerta encajada para que no se cerrase cuando dejó al niño". La periodista expone que "las penas son distintas" si como el padre ha declarado, fue un acto espontáneo, o si se trata de algo planeado.

Por ahora, se desconocen más detalles de lo ocurrido y de las conclusiones de la investigación, en medio de la que la policía trata de comprobar, entre otras cosas, si existen precedentes o pruebas que señalen de abusos al logopeda.

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